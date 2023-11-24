第17届曼谷中国电影节隆重开幕

人民网曼谷11月24日电 （记者张矜若）11月24日，由中国驻泰国大使馆和泰国文化部主办，曼谷中国文化中心、中国国家电影资料馆和泰国国家电影资料馆共同承办，诗纳卡琳威络大学、MONO NEXT电视台、SF院线、留学中国大学校友总会协办的“第17届曼谷中国电影节”在曼谷尚泰中央世界购物中心SF影院大剧场正式推开帷幕。中华人民共和国驻泰王国特命全权大使韩志强、泰国文化部部长森萨·蓬帕尼、副部长彭拉彭、泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴等中泰嘉宾出席活动，业界专家学者、商会企业、高等院校师生、中泰媒体以及普通观众600余人参加了开幕式。

韩志强大使在开幕式致辞中表示，今年是共建中泰命运共同体的开局之年，也是共建“一带一路”倡议提出十周年，赛塔总理赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并对中国进行正式访问期间，两国领导人就扩大人文交流达成重要共识，双方还签署了电影、文化领域的合作文件，让中泰全方位深化人文交流明确了前进方向，迎来了新的起点。

韩志强表示，电影作为人文交流的重要载体，为促进民心相通，推动世界文明交流互鉴，发挥着独特作用。在中泰双方共同努力下，曼谷中国电影节已成为两国人文交流的靓丽品牌。衷心期待，曼谷中国电影节越办越好，持续推动中泰“一带一路”人文交流合作走深走实，为两国携手共建中泰命运共同体，谱写“中泰一家亲”时代新篇章不断作出新的贡献。

森萨部长在致辞中表示，在泰中两国领导人的共同见证下，他本人与中国国家电影局领导共同签署了泰中《电影合作谅解备忘录》，而“第17届曼谷中国电影节”正是落实两国领导人共识，践行电影合作谅录的积极举措。森萨表示，通过“曼谷中国电影节”的平台，让泰国民众有更多机会了解中国。泰国文化部也希望以此为契机，在谅备的框架下，泰中双方加强沟通，助力企业深化合作，互利共赢，合力打造出更多更优质的产品，推动两国包括影视合作在内的人文领域合作迈上新台阶，收获新成果。

披尼前副总理表示，“第17届曼谷中国电影节”的电影向泰国人民讲述新时代的中国故事，也希望大家能亲自前往中国，见证新时代中国的新气象。

开幕仪式结束后现场播放了开幕片《封神第一部：朝歌风云》，并举办了小范围的交流会。本届电影节将持续至12月13日，特别精选了《封神 第一部：朝歌风云》《长安三万里》《八角笼中》《人生大事》《平凡英雄》等5部近两年的优秀影片，既有再现中国历史和传统文化的动画作品，也有反映中国人文精神与社会风貌的现实题材故事片，以及斩获多项大奖并展现中华文化魅力的神话史诗大片。

本届电影节着重拓展合作平台。除延续上届继续面向大众，在泰国电影资料馆和SF影院展映外，为推动泰国Z世代青少年深入了解中国文化、感悟中国发展，特别携手泰国诗纳卡琳威洛大学，在该校社会传播创新学院新建影院面向大学生增设曼谷中国电影节——“校园专场”。同时，为进一步拓展中泰电影交流与合作广度与深度，本届电影节联手“电视平台”，与一直致力于推动中泰影视交流的MONO NEXT电视台共同推广中国电影。在电影节期间，该台将集中推出十部中国优秀电影，让泰国民众足不出户，也能享受中国电影大餐。

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