11月23日，在日中国科学技术者联盟成立30周年暨中日和平友好条约缔结45周年纪念活动在东京举行。人民网 许可摄

人民网东京11月24日电（孙璐、许可）在日中国科学技术者联盟（以下简称“科盟”）成立30周年暨中日和平友好条约缔结45周年纪念活动23日在东京举行。中日科技界、经济界以及在日华侨华人代表等近80人与会。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩在致辞中对科盟为推动中日科技合作、增进两国人民友好交流作出的重要贡献表示肯定。他指出，中日科技交流与合作是两国和平友好关系的重要组成部分，两国科技合作互补性强，基础深厚、潜力巨大。当前，中日关系正处于承前启后的关键时期，希望两国科技界顺应时代潮流，把握正确方向，努力排除干扰，开展更多高水平、多样化的交流合作，更好造福两国和世界人民。

科盟会长杨克俭发表致辞。人民网 许可摄

科盟会长杨克俭讲话时表示，科盟成立以来始终以“务实、架桥、贡献”为宗旨，秉承“老老实实做人，踏踏实实做事”的精神，在中日科技界、政界和经济界等多领域，开展了广泛而深入的交流。经过30年的发展，许多科盟成员已成长为著名专家学者和尖端技术领军人物等。科盟将以成立30周年为契机，坚持品牌优势和高端人才优势，努力为中日科技发展与交流作出更大贡献。

日中科学技术交流协会会长山胁道夫致辞。人民网 许可摄

东京理科大学原校长藤岛昭发表致辞并作学术演讲。人民网 许可摄

日中科学技术交流协会会长山胁道夫和东京理科大学原校长藤岛昭分别在致辞中对科盟30年来在推动两国科技交流与合作方面取得的成果表达了祝贺，期待今后与科盟开展更多科技交流与研究互动，进一步深化合作，互利共赢。被誉为“光催化之父”的藤岛昭教授以“光催化的发现与应用”为主题进行了学术演讲，并与嘉宾展开热切地讨论与交流。

中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞杜柯伟在纪念酒会上致祝酒词。人民网 许可摄

活动现场播放了30周年纪念视频，共同回顾科盟成立以来的发展历程。科盟副会长、东京理科大学教授赵新为，明治学院大学教授、日本华人教授会议代表宋立水，东京华侨总会会长陈隆进以及横滨华侨总会副会长陈宜华等嘉宾代表各方分别进行了发言。中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞杜柯伟在纪念酒会上致祝酒词。

中国驻日本大使馆科技处公使衔参赞祝学华发表主题演讲。人民网 许可摄

在纪念活动举办前的学术研讨会上，中国驻日本大使馆科技处公使衔参赞祝学华，科盟理事、工学博士王俊义，科盟常务理事、帝京科学大学教授吕晓彤分别以“中日科学技术交流展望”“中国智能网联车出海协力方式探索” “中日教育研究学会介绍”为主题，与参会人员进行了学术分享。

到场嘉宾与中国驻日本大使吴江浩合影留念。人民网 许可摄

科盟成立于1993年5月15日，是日本首家新华侨华人综合性科技团体。今年2月5日，随着中日教育研究学会的加入，科盟的专业和地方分会数量扩展至14个。30年来，科盟通过举办高层次论坛、学术研讨会、招商引智、创新创业、考察交流和救灾支援等活动，为推动中日科技合作、增进两国人民友好交流作出积极贡献。

(责编：贾文婷、刘慧)