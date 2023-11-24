新华社马来西亚关丹11月24日电 通讯：“成长的机会，更好的自己”——马东铁项目助力马来西亚技术人才培养

新华社记者汪艺 毛鹏飞 程一恒

在马来西亚关丹市郊一个长钢轨焊接车间内，技术工人正熟练操作机器，高度机械化的生产线有条不紊地运转。40岁的焊接技术主管古纳西兰头戴红色安全帽，身穿灰色工作服，正在车间里仔细查看焊轨的各个环节。

这个车间是马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目焊轨场的一部分。设计全长600多公里的马东铁由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建，被视为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”，建成后有望带动马来西亚东海岸地区经济发展，并显著改善沿线地区互联互通水平。

古纳西兰来自马来西亚霹雳州，2013年起与中国交建结缘，在马来西亚安邦轻轨延伸线和吉隆坡捷运二期工程中担任过移动闪光焊机操作手，积累了大量焊接作业经验，为后续参与马东铁项目打下坚实基础。

“参与马东铁项目让我第一次接触到固定式闪光焊接，”古纳西兰说，“这对我是全新挑战，给了我提高焊接技术的机会。”

记者在焊轨场车间看到，这里基本都是和古纳西兰一样的本地员工及第三国员工，这些员工在项目推进过程中不断锻炼技能，精进业务。

据了解，马东铁项目目前施工进度已经过半。截至今年10月，该项目已为马来西亚及周边国家提供超过1.8万个就业机会，招募本地员工累计超6500人次，合作的当地企业超过1900家。项目已为马来西亚培训大约1100名技术人员，未来还计划培养更多本地铁路人才。

一想到自己经手焊接的一条条长钢轨将连通马来西亚东西海岸，古纳西兰既自豪又期待：“中国交建给予我很多成长机会，让我成为更好的自己。我想抓住这些机会不断学习、提升自我。”

马来西亚交通部长陆兆福日前表示，马东铁项目建成后将连接起马来西亚东西海岸重要城市，构建马来半岛东西方向铁路运输干线，便利沿线货物运输和居民日常生活，促进马来西亚东西海岸朝更加均衡的方向发展。

他说，马东铁项目带来的不仅是铁路领域的合作，还促进当地工业发展和人才培养。他希望未来这一项目能够为当地带来更多投资，在铁路沿线建设更多工业园区，发展高附加值产业，同时培养更多本地铁路人才，满足更多铁路项目的发展需求。

(责编：贾文婷、刘慧)