新华社北京11月24日电 热点问答：以色列和哈马斯停火协议生效 和平前景如何

新华社记者刘学

当地时间24日上午7时（北京时间13时），巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列在加沙地带的停火协议正式生效。

以色列政府22日凌晨批准一项与哈马斯交换被扣押人员的协议，根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。哈马斯对此也予以证实。协议生效后，巴以和平前景如何？加沙地带目前状况如何？

协议生效后的和平前景如何

美国有线电视新闻网（CNN）22日援引一名以色列官员的话报道说，以色列批准停火协议的会议从21日夜间持续至22日凌晨，时长约6个小时，会场氛围紧张，与会人员“情绪激动”。

以色列政府在一份声明中说，停火期间“战斗将平静下来”，但以方力争使所有被扣押人员获释、彻底消灭哈马斯，确保加沙地带“不再对以色列构成任何威胁”。

以色列舆论分析认为，各方将达成协议消息已流传数日，直至22日才达成协议，24日协议才正式生效。以方和哈马斯有关释放加沙地带被扣押人员的谈判起伏不断，即使这份短期停火协议达成并生效，巴以和平前景并不明朗。

以色列媒体《今日以色列报》22日报道说，在4天的短期停火结束后，以国防军将继续对加沙地带进行全面地面进攻。

内塔尼亚胡面临巨大压力

在以色列政府批准停火协议的会议上，以国防军、国家安全总局（辛贝特）、情报和特勤局（摩萨德）都支持协议，极右翼政党犹太力量党反对该协议。

以色列媒体22日报道说，犹太力量党成员、国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔说：“这份协议深深地伤害了我们。”为安抚极右翼情绪，以色列总理内塔尼亚胡在会议上说：“停火是让以军为接下来的战斗做好准备。”

据美国有线电视新闻网报道，以色列应对战时事务的紧急政府内部出现分歧，反对党领导人拉皮德敦促内塔尼亚胡辞职。

以色列民众近日在耶路撒冷举行游行示威，要求内塔尼亚胡政府尽快采取措施，使在加沙地带被扣押人员获释。

此外，以军继续在加沙地带展开军事行动，继续造成平民伤亡，国际社会为此不断向以方施压。

加沙地带目前状况如何

停火协议生效后，巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，目前以军战机已在加沙南部地区“完全停飞”，但在中部努赛赖特难民营等地仍然可以听到飞机盘旋声。另据当地媒体报道，在停火协议生效后有火箭弹飞向以色列方向，但被以色列“铁穹”系统拦截。

哈马斯媒体办公室23日发表声明说，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队对加沙地带的袭击已造成超过1.48万人死亡。

德新社近日援引世界卫生组织总干事谭德塞的话报道说，世卫组织团队在加沙发现一处医院里没有食物、水和电力供应，医疗用品也已耗尽。联合国方面也警告，由于生存资源紧缺，加沙地带存在出现饥荒的可能性。

清华大学社科学院海外安全研究中心主任佘纲正认为，在以军派地面部队进入加沙地带后，加沙地带出现较为严重的人道主义危机。虽然美国也希望“既快又好”地平息加沙冲突，但目前看，这不切实际。

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