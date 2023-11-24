新华社加沙/耶路撒冷11月24日电 当地时间24日上午7时（北京时间13时），巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列在加沙地带的临时停火协议生效。双方将休战4天。

停火前夜，以色列政府公布被哈马斯扣押人员的“回家方案”。卡塔尔外交部说，第一批被扣押人员定于24日16时从加沙地带获释。

放人换停火

按照哈马斯下属武装派别卡桑旅先前的声明，这一临时停火于24日7时开始，为期4天，卡桑旅等巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。

巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，目前以军已在加沙地带南部地区“完全停飞”，但在中部努赛赖特难民营等地仍然可以听到飞机盘旋声。另据当地媒体报道，有巴勒斯坦武装组织一度在停火协议生效后向以色列发射火箭弹，但被以色列“铁穹”防御系统拦截。

根据以色列与哈马斯本周早些时候达成的交换被扣押人员协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天并释放150名巴方在押人员。23日晚，以政府公布了接收获释人员的方案。

11月23日，人们离开加沙地带南部城市拉法一处被炸建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

根据方案，哈马斯释放的人员将经红十字国际委员会通过加沙地带过境点移交给以色列国防军。获释人员经过初步体检后，将被送往以色列境内6家医院。方案强调，获释人员母子不得分离。家属将被通知获释人员具体转移地点，并在那里与他们团聚。出于保护隐私考虑，获释人员及其家属将被安置在医院专属区域，远离其他患者和工作人员，所有医疗评估也将在这一区域进行。

卡塔尔外交部23日说，哈马斯方面将于当地时间24日16时释放首批13名妇女和儿童。不过，卡塔尔方面没有说以色列方面24日会释放多少名巴勒斯坦在押人员。

停火或延长

根据以色列和哈马斯交换被扣押人员协议，如果哈马斯能够释放更多妇女和儿童，停火期限可延长至10天。哈马斯每释放10人，以方将停火一天；哈马斯每释放一人，以方就会释放三名关押的巴勒斯坦人。

以色列媒体引述以政府高级官员的说法报道，鉴于哈马斯方面希望尽可能延长停火，预计被其扣押的80名妇女和儿童最终可能全部获释。目前，共有238名以色列和外国公民被扣押在加沙地带，其中约210人被哈马斯扣押，还有一些被巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）等其他武装组织扣押。哈马斯说，需要时间“找到”被其他组织扣押的人员。

这是11月7日在耶路撒冷老城“哭墙”前拍摄的以色列被扣押人员海报。新华社记者 陈君清 摄

哈马斯说，临时停火期间，以方将放行包括燃料在内的更多援助物资进入加沙地带。埃及新闻总署署长迪亚·拉什万24日说，停火的4天内每天将有13万升柴油和4卡车汽油运入。

哈马斯10月7日自加沙地带对以色列境内军民目标发动突袭。以方称哈马斯袭击造成大约1200人死亡、数千人受伤。以色列政府随后宣布进入战争状态，对加沙地带发起大规模军事行动。哈马斯本月23日说，以军行动已造成加沙地带超过1.48万人死亡，其中逾1万人是妇女和儿童，另有3.6万余人受伤，超过7000人失踪。

何时真正止战？

卡塔尔外交部发言人马吉德·安萨里23日告诉媒体记者，各方“都希望这次停火能带来机会”，以“达成永久停火”。

23日，以军在加沙地带的空中和地面军事行动仍在继续。以军总参谋长赫齐·哈莱维在加沙地带说，以军正通过地面进攻助力实现作战目标，为被扣押在加沙地带的所有人员获释创造条件。他强调，战斗不会结束，以军将继续战斗。

11月23日，人们聚集在加沙地带南部城市拉法一处废墟上。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

加沙地带卫生部门23日发表声明说，以军当天逮捕加沙地带最大医院希法医院院长穆罕默德·阿布·萨勒米亚和多名医务人员。以军证实这一消息，称以军将讯问萨勒米亚等人。以军此前对希法医院采取军事行动，称在医院内发现哈马斯的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。

本轮巴以冲突已持续一个半月，虽然双方在卡塔尔等方面斡旋下就交换被扣押人员达成临时停火协议，但实现真正意义上的停火止战还未提上议程。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡此前表示，接受与哈马斯互释在押人员的安排是“艰难但正确的决定”。他说，以色列将继续战斗，直至实现所有目标，包括消灭哈马斯，解救所有被扣押人员，并确保加沙地带再也没有威胁以色列的势力。（记者：柳伟建、王卓伦、吕迎旭、郑昊宁；编辑：陈丹、胡若愚、王申、杜逾舸、王丰丰）

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