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“门罗主义”200年，给世界都带来了些什么？

2023年11月24日15:02 | 来源：新华网
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国际问题观察员 郑宗文

1823年，美国第五任总统门罗发表国情咨文，提出美国不干涉欧洲事务，欧洲列强也不得干涉美洲事务，宣告“美洲是美洲人的美洲”。这种把拉美乃至西半球变成自己势力范围的主张被称作“门罗主义”。算起来，“门罗主义”提出已经200年了，打着这个旗号，美国在拉美的表现怎么样，我们不妨做个盘点。

表现之一：强取豪夺

“门罗主义”披着“庇护美洲”的外衣，从事的是领土扩张的行径。在19世纪的近百年时间里，美国通过“西进运动”剥夺印第安人的安身立命之所，而且发动美墨战争夺走墨西哥半壁江山，策动美西战争从西班牙手里抢夺古巴、波多黎各。鼓动巴拿马从哥伦比亚分裂出去，进而控制巴拿马运河，把加勒比海和墨西哥湾变成美国的“内湖”。短短百年里，美国领土扩张了10倍多，今天937万平方公里土地近四分之一是从墨西哥抢来的。

表现之二：经济殖民

美国把拉美视为“后花园”，当作“提款机”，掌控其经济命脉，源源不断把当地老百姓的血汗钱放进资本的腰包。欧·亨利小说《白菜与国王》讲了一个“香蕉共和国”的故事，这是垄断资本在中美洲疯狂掠夺的真实写照。20世纪初，以美国联合果品公司为代表的资本在中美洲霸占土地，垄断生产和贸易，控制铁路港口，坐拥关税特权，成为名副其实的“国中之国”。洪都拉斯、危地马拉这些中美洲国家只能种植香蕉、咖啡、甘蔗等单一农作物，沦为美国的经济附庸。这些国家至今难以摆脱经济结构单一的沉疴旧疾，工业化现代化无从谈起。

美国以同样的手段控制了古巴的制糖业、阿根廷和巴拉圭的罐头业、圭亚那的铝土、玻利维亚的锡、秘鲁的铜……一部拉美现代史，就是一部美国欺凌掠夺史。

表现之三：武力干涉

“门罗主义”讲的是“美洲是美洲人的美洲”，干的却是“美洲是美国人的美洲”。20世纪初，美国总统西奥多·罗斯福强调失序源于不够文明的国家或政府未履行好自身义务，“文明的美国”须充当“国际警察”维持西半球秩序。在这种歪理邪说的支持下，美国视拉美为禁脔，赤裸裸地武力侵犯和干涉拉美主权国家。1903年强占古巴关塔那摩，1915年起占领海地近20年，1916年起武装占领多米尼加8年，1961年派雇佣军入侵古巴……美国的军事干涉覆盖了几乎所有拉美国家。塔夫茨大学研究报告显示，1776年以来美国在全球进行了近400次军事干预，34%针对拉丁美洲和加勒比地区。“离上帝太远，离美国太近”成为拉美之殇。拉美动荡百年，美国是最大乱源。

表现之四：策动政变

50年前智利“9·11政变”至今烙在很多拉美民众心中。1973年9月11日，智利军事强人皮诺切特在美国中情局支持下轰炸总统府，阿连德总统在政变中身亡。这不过是美国在拉美策划的多起血腥政变之一。哈佛大学一项研究显示，在1898年至1994年不到100年的时间里，美国政府在拉美地区策划和实施了至少41次政变，相当于每28个月就有一次。

时至今日，“门罗主义”遗毒仍在。近年玻利维亚、委内瑞拉等拉美国家发生的政局动荡，处处都有美国的影子。美国前国务卿蓬佩奥在其新书《寸步不让》中披露，美国曾计划对委内瑞拉实施干预，逼迫马杜罗政府向反对派妥协。前总统国家安全事务助理博尔顿也公开承认他曾多次参与策划政变，宣称“在他国搞政变符合美国的利益”。美国干涉内政、输出动乱是盘踞在世界各国尤其是拉美国家身上的政治毒瘤。

表现之五：滥用制裁

美国对拉美大搞“顺之者昌，逆之者亡”。冷战时期拉美国家成为阵营对抗的棋子，被迫选边站队，冷战结束后又沦为新自由主义的“试验田”。“不听话”的国家动辄遭到制裁打压。古巴被美国敌视封锁禁运60多年，蒙受近1600亿美元经济损失，覆盖几乎所有民生领域；委内瑞拉数万人死于美国制裁造成的人道主义灾难，事实和数字触目惊心。美国“唯我独尊、宁负天下”的霸权主义政策制造了无数人间悲剧。今年11月2日，联合国大会连续第31次以压倒性票数通过决议，再次敦促美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁，187个国家投支持票，只有美国、以色列投反对票，人心向背，不言自明。

进入新世纪以来，美国不断翻新花样，包装“门罗主义”。起初，美国政府宣告“门罗主义时代已经终结”，实际上则通过“接触”政策重返拉美。然后，美国政府公然声称“看来门罗主义是个好东西”，打造所谓“新门罗主义”，借此整肃“后院”，卷起袖子下场对付委内瑞拉等“宿敌”，甚至在联合国安理会胁迫各国选边站队。近几年，美国政府接连打出“民主自由人权价值”“美洲增长倡议”“近岸外包”“重建更美好世界”牌笼络拉美国家，无奈应者寥寥。2022年，美国总统在演讲中声称“拉美不是美国的‘后院’而是‘前院’”，自以为这是对拉美国家的恩赐，反而恰恰暴露出把这些国家当作“工具”和“私产”的傲慢。

拉美苦美久矣。越来越多拉美国家走向觉醒，意识到美拉关系从未建立在平等互利的基础上，无论美国怎样开动舆论机器进行宣传，其政策内核仍是钳制与干涉，底色还是强权与霸凌。随着“全球南方”国家在国际事务中的话语权和影响力不断提升，拉美国家团结自强的步伐也越来越坚定。2022年美国主办美洲峰会，将古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜几个“不听话”的国家排除在外，遭到拉美国家大范围抗议和抵制。墨西哥总统洛佩斯表示，美洲不应再有“门罗主义”，也不应由任何一国主导。尼加拉瓜要求美国偿还百亿“历史债务”。委内瑞拉总统马杜罗说“新自由主义‘药方’的药效已尽，寡头对拉丁美洲的控制也已经穷途末路”。黯然收场的美洲峰会，不仅暴露了美国与拉美国家之间的矛盾，也让美国重塑在美洲领导力的外交目标沦为笑谈。

失道寡助，美国假普世价值之名推行“门罗主义”，基于自私自利进行对外干预，只会招致越来越多的反感与反对。“200岁”的“门罗主义”可以休矣。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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