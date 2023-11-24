11月23日，来华进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列新闻发布会现场。人民网记者 周雨摄

人民网北京11月24日电 （周雨、吴思萱、亚瑟夫）11月23日，来华进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列在新闻发布会上表示，同中国签署的共建“一带一路”合作规划以及贸易投资、数字经济、绿色发展等多个领域的多项双边合作文件对乌拉圭未来发展具有重要意义。

11月22日，两国元首宣布，将中乌关系提升为全面战略伙伴关系。

拉卡列认为，两国伙伴关系水平提升的根本原因在于双方的相互信任。“信任是一切合作的基石。多年来，中乌两国关系发展已经取得了丰硕成果，双方将进一步深化各领域合作。”拉卡列强调，两国货物贸易和服务贸易共同发展是未来的趋势。“除了推动货物流通发展，乌拉圭还将着力发展通信技术、加强科技创新与合作，以迎接机遇与挑战。”

此次访华行程中，与清华大学青年学子的交流令拉卡列印象深刻。“青年肩负着推动国家发展的重任。尽管中乌两国地理位置相距遥远，但如今，我们有了更多相互沟通和交流的机会。只要相互理解、相互信任、合作共赢，中乌两国的双边关系就会长久地发展。”

拉卡列表示，乌拉圭是首个同中方签署共建“一带一路”谅解备忘录的南方共同市场国家，始终积极支持共建“一带一路”。他还指出，乌拉圭作为南方共同市场成员国，期待同中国在科技、环境保护、体育、旅游等更加广阔的领域合作交流，为两国人民带来更多福祉，共同促进中拉合作、南南合作向更高水平发展。

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