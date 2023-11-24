人民网曼谷11月24日电 （记者刘慧）11月22日，为促进泰国学生了解中国文化，提升学习中文的兴趣，泰国玫瑰园中学孔子课堂联合泰国中文教师学会共同举办中国知识趣味竞赛。全泰各府中学踊跃报名，共有来自32个府的68支队伍，400余名师生参与赛事。

此次活动是汉语桥品牌海外资助项目，得到中国教育部中外语言交流合作中心和中国驻泰王国大使馆的大力支持。

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、一等秘书王欢，泰国教育部基教委卓越人力资源开发中心主任阿提塔亚·班亚，中文协调小组主任帕提亚·素皮娜，泰国中文教师学会主席、玫瑰园课堂泰方负责人傅文鸿，玫瑰园中学校长金纳帕·菲博恩威迪坦隆等嘉宾观摩比赛。

开幕式上，冯俊英代表大使馆对赛事表示热烈祝贺。她表示，泰国是全球首个将中文教育纳入国民教育体系的国家，现有近3000所中小学开展中文课程，在校学习中文人数逾百万，居全球首位。阿提塔亚·班亚强调了中文在东南亚地区的重要性，鼓励同学们努力学习，展示才华，争取参与到中国与东盟的合作中。

要了解一个国家，就要从这个国家的文化入手，从语言入手。此次比赛设置了选择题和挑战题两部分，题目围绕“有趣的汉字”“中国人的衣食住行”“中国微镜头”“中泰一家亲”“何以中国”五个方向展开，以文字、图片和视频相结合的形式，生动呈现中国的语言文字和文化内涵，通过趣味的形式和内容激发学生学习中华文化的兴趣。

经过激烈而友好的比拼，一等奖花落达府美速市智民学校。

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