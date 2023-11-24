新华社联合国11月23日电 专访：感谢中国对联合国维和事业作出的重要贡献——访联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦

新华社记者王建刚

联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦日前表示，感谢中国对联合国维和事业作出的重要贡献，在维和行动面临诸多挑战之际，能够得到中国的“全面支持”非常重要。

联合国维和部长级会议将于12月5日至6日在加纳首都阿克拉举行。新华社记者对拉克鲁瓦进行了专访。拉克鲁瓦说，中国是安理会常任理事国中派出维和军事人员最多的国家，也是联合国维和行动第二大出资国。在联合国提升维和行动影响力和有效性方面的各种倡议中，中国也是“重要的支持者”。

“我们非常重视中国对维和事业的贡献，我们与中国保持着非常牢固的关系。”拉克鲁瓦强调。

拉克鲁瓦高度称赞中国的维和能力和水准，认为“中国在技术领域以及许多特定技能方面表现突出”，并表示，联合国维和行动需要中国技术和技能方面的支持。

在拉克鲁瓦看来，联合国维和事业面临的严峻挑战之一来自政治方面，联合国维和事业的政治努力“得到的支持正在减少”。因此，与中国等国家建立伙伴关系“极为重要”。此外，利用新技术对平民和维和人员的攻击使相关情况变得更加复杂，联合国正在采取各种措施保障维和人员的安全。

拉克鲁瓦表示，当前的紧迫任务是希望下个月参加联合国维和部长级会议的各与会国对支持联合国维和事业做出“重新承诺”，以助力联合国提升维和行动的水平和质量。

谈到提升女性在维和行动中的作用和地位的问题时，拉克鲁瓦指出，维和警察中30%为女性，维和军人中的女性比例也达到约20%。虽然女性在维和人员中的比例不断增加，但还需要增加更多的女性高级军事领导人，努力改善女性的工作环境，消除影响女性参与维和的各种障碍。

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