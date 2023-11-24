新华社北京11月24日电 专访：中国与乌拉圭建立全面战略伙伴关系是水到渠成——访中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营

新华社记者陈寅

“中国和乌拉圭两国元首宣布将双边关系提升为全面战略伙伴关系，是对近年来两国关系发展迅速的一种肯定，是水到渠成的体现。”中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营23日接受新华社记者专访时说。

应国家主席习近平邀请，乌拉圭总统拉卡列于11月20日至24日对中国进行国事访问。访问期间，两国元首宣布将中乌关系提升为全面战略伙伴关系。

宋均营指出，“全面”二字说明中乌双边关系的内涵发生很大变化，超越原来以发展经贸关系为主的格局，更加具有全局性和战略性。

今年是中乌建交35周年和乌拉圭加入共建“一带一路”倡议5周年。中国已连续11年保持乌拉圭第一大贸易伙伴和最大出口市场地位，2022年两国贸易额是建交时的60倍。

宋均营强调，作为首个同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录的南方共同市场（南共市）成员国，乌拉圭将自身定位为南共市的门户，希望为南共市国家同中国更好地合作发挥桥梁作用。

他指出，中乌两国在经贸领域的合作取得了长足发展。自乌拉圭加入共建“一带一路”倡议以来，中乌双边贸易额增长显著，乌拉圭输华产品也越来越多样化。

宋均营说，立足于中乌建立全面战略伙伴关系这一新起点、新坐标，两国在服务贸易、数字经济、清洁能源等领域有巨大合作潜力，在推动实现现代化、加快减贫脱贫等治国理政经验的交流互鉴上也有很大合作空间。“在探寻现代化道路的问题上，两国可以相互借鉴彼此的有益经验，形成双向交流，在现代农业、社会治理等领域培育新的合作增长点。”

他表示，人文交流是两国合作的基础。中乌两国地理上相距遥远，双方的相互了解与认识存在很大提升空间。未来，切实加强两国民众在文化、体育、教育等领域的交流互动，将对夯实中乌友好合作的民意基础起到重要作用。

在宋均营看来，中乌同为发展中国家，两国在事关全球治理、国际合作的众多问题上理念相近，拥有广泛共识和共同利益，具有广阔的合作前景。“拉卡列总统明确表示支持中国提出的三大全球倡议，支持中国为应对全球性问题提出的主张和方案，这为中乌在全球治理层面开展务实合作以及推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展夯实了基础。”

宋均营表示，明年是中拉论坛成立10周年，乌方表示支持强化中拉论坛机制性建设并提升合作层级，这将对中拉整体合作的提质升级起到促进作用。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)