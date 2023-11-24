启动仪式在雅万高铁哈利姆站举办。中国日报网供图

人民网雅加达11月24日电 （记者曹师韵、李培松）11月22日上午，“家园之声Song of Our Homeland”2023年中国—东盟系列国际媒体采访活动在印度尼西亚雅加达雅万高铁哈利姆站启动。在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，本次采访活动将生动展现中国企业出海发展的成果，讲好中国—东盟互利共赢的故事。

本次活动由中国日报社、中国—东盟中心主办，中国日报网承办，中国互联网发展基金会支持。国内主要新闻网站和东盟国家媒体记者将重点采访菜鸟集团智慧物流枢纽印尼cHub园区、飞书深诺新加坡公司、vivo印尼国家公司等中国互联网企业“出海”发展的重点项目，切实感受共建“一带一路”倡议造福共建国家民众的故事。

活动还将邀请当地华侨华人共同参与，与印度尼西亚、新加坡的中国留学生等Z世代群体交流对话，分享其对传播中国文化、中国故事的思考。本次采访团团长、中国日报网副总编辑李军表示，共建“一带一路”倡议提出十年来，中国、印尼、新加坡媒体、青年之间的交往越来越频繁，在增进民众了解，推动人文交流互鉴，传承中印尼、中新友好等方面都发挥着积极作用。此次活动将更好地发挥媒体和青年的桥梁纽带作用，做好中印尼、中新友好的传播者、守望者。

在未来几天，采访团将在印度尼西亚和新加坡以文化交流“翻译家”、经济发展“观察家”的视角，了解印度尼西亚和新加坡参与共建“一带一路”交流合作的实践之路，倾听中国品牌在国际舞台上的声音，探讨共建“一带一路”倡议为创造和平、发展、合作、共赢美好未来作出的贡献。

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