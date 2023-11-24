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我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望

2023年11月24日11:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月24日电（记者陈炜伟、严赋憬）推进“一带一路”建设工作领导小组办公室11月24日发布《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》，研究提出未来十年高质量共建“一带一路”的愿景思路和务实行动举措。

　　这份报告约1.3万字，除前言外共5个部分，分别是十年来共建“一带一路”的成就与启示、未来十年共建“一带一路”总体构想、未来十年发展的重点领域和方向、未来十年发展的路径和举措，以及展望。

　　报告提出，中国倡议各方在推进共建“一带一路”合作中，注重做好“五个统筹”，即统筹继承和创新、统筹政府和市场、统筹双边和多边、统筹规模和效益以及统筹发展和安全。报告还提出，坚持共商、共建、共享，坚持开放、绿色、廉洁，坚持高标准、惠民生、可持续等原则理念。

　　在发展目标方面，报告提出，力争未来十年左右时间，各方朝着平等合作、互利互惠的目标相向而行，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段。具体包括五大目标，即互联互通网络更加畅通高效，各领域务实合作迈上新台阶，共建国家人民获得感、幸福感进一步增强，中国更高水平开放型经济新体制基本形成，人类命运共同体理念日益深入人心。

　　报告同时明确了共建“一带一路”未来十年发展的重点领域和方向：政策沟通上，聚焦多边深入推进合作，构建多层次政府间政策交流对接机制，深入推进规则标准对接；设施联通上，大力推进陆上通道建设，深化与共建国家海上互联互通，推动共建“空中丝绸之路”高质量发展，促进信息基础设施安全高效互通；贸易畅通上，拓展全球贸易合作，加强双向投资合作，提高贸易投资自由化便利化水平；资金融通上，健全金融合作机制，拓展投融资新渠道；民心相通上，加强教育培训合作，加强文化、旅游和体育合作，加强政党和民间组织等合作，加强媒体与智库合作；新领域合作上，推进共建“一带一路”绿色发展，加快培育数字领域合作新业态新模式，打造“一带一路”科技创新合作新高地，积极深化卫生健康领域国际合作。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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