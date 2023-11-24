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白俄罗斯总统：集安组织是欧亚安全不可或缺的组成部分

2023年11月24日11:26 | 来源：新华网
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新华社明斯克11月23日电（记者鲁金博）集体安全条约组织（集安组织）峰会23日在白俄罗斯首都明斯克举行。轮值主席国白俄罗斯总统卢卡申科在峰会上表示，集安组织是欧亚安全不可或缺的组成部分。

卢卡申科、俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和塔吉克斯坦总统拉赫蒙出席当天的峰会，并签署联合声明等15个文件。与会成员国元首在峰会上讨论了当前国际和地区安全问题，以及集安组织闭会期间的活动主要成果。

卢卡申科说，世界正向多极化逐步过渡，历史的进程是无法阻止的。卢卡申科还强调集安组织在亚美尼亚和阿塞拜疆问题上的协调作用。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来。目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦6个成员国。

亚美尼亚总理帕什尼扬没有出席此次峰会。今年1月，亚美尼亚拒绝在其领土举办集安组织演习。9月，亚美尼亚与美国举办联合军事演习。白俄罗斯外长阿列伊尼克说，集安组织秘书长塔斯马加姆别托夫在峰会结束后将访问亚美尼亚，并将此次峰会签署的文件移交给亚方。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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