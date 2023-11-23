中国（山东）—阿联酋（迪拜）经贸合作交流会举行

人民网迪拜11月23日电 （记者管克江、任皓宇）中国（山东）—阿联酋（迪拜）经贸合作交流会22日在迪拜举行。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，中国是阿联酋最重要的贸易合作伙伴。中国已连续多年成为阿联酋的第一大贸易伙伴，阿联酋则是中国在阿拉伯地区第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资目的地。近年来山东与阿联酋的经贸合作驶入“快车道”。双方在石油化工、现代金融、港口物流、海洋经济和数字经济等领域有着广泛合作空间，通过互相取长补短，一定能够实现更高水平的互利共赢。

山东省副省长宋军继致辞表示，山东是中国东部沿海的人口大省、文化大省、经济大省，地处“一带一路”十字交汇点。阿联酋是共建“一带一路”的天然伙伴。山东与阿联酋相向而行，相互成就，地方交往日益密切，双向投资、货物贸易不断扩大。相信山东阿联酋的友好合作之路将越走越宽，迎来更加美好的明天。

迪拜商会副主席哈立德表示，迪拜是共建“一带一路”发展的重要节点城市和连接亚、非、欧的重要枢纽。近年来，迪拜与中国的经贸往来不断密切，越来越多的中国企业落户迪拜。期待迪拜商会中国创新中心能帮助更多中国企业进入迪拜并从迪拜走向全球，推动共赢发展。

迪拜商会中国创新中心是中东地区首个专为中国企业展示创新技术与服务的平台。烟台市商务局局长由如林在接受记者采访时表示，此次烟台和中国创新中心签署合作协议，为本地企业打开了一个进入中东市场的窗口，希望能有更多烟台企业借助中国创新中心平台走进中东市场，让更多优秀的烟台产品、中国产品走向世界。迪拜商会中国创新中心首席执行官张坚伟表示，将为中国企业开拓海外市场提供更多支持，未来将推动阿联酋企业投资山东、投资中国，相互促进、共同发展。

本次活动由山东省商务厅及迪拜商会主办，吸引来自中阿政商各界400余人参与。来自山东省发展改革委、烟台市、济宁市、山东省港口集团有限公司以及迪拜商会、迪拜多种商品交易中心自由区、迪拜商会中国创新中心的代表分别进行推介交流。山东省商务厅与迪拜商会、烟台市与迪拜商会中国创新中心、山东省木材与木制品协会与杰贝阿里自贸区签署合作备忘录。活动期间还举行了海信迪拜研发中心揭牌仪式。

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