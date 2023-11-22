2023年泰国智慧城市博览会在曼谷开幕

人民网曼谷11月22日电 （记者杨一、张矜若）22日，2023年泰国智慧城市博览会在泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心开幕。泰国副总理兼商务部长普坦、数字经济与社会部部长巴瑟、曼谷市市长查猜等出席开幕式。

泰国副总理兼商务部长普坦在开幕式上表示，2023年泰国智慧城市博览会的举办体现了泰国政府致力于借助科学技术发展经济、提高人民生活水平的努力，“智慧城市发展已列入泰国国家发展规划，目标是创造经济增长、以可持续的方式建设宜居城市，为未来可能遇到的各类变化做好准备”。

泰国数字经济与社会部部长巴瑟表示，泰国数字经济促进局与泰国投资促进委员会将合作制定吸引智慧城市领域投资的措施，包括为智慧城市投资者提供高达100%投资额的企业所得税减免措施等。

在博览会上，华为公司展示了其在智慧城市领域的最新ICT技术与解决方案，将助力泰国建设智慧城市，加速泰国城市数字化转型。华为泰国公司总经理李雄伟表示，华为将加强与泰国行业合作伙伴的合作，通过ICT技术提升城市管理效率，消除区域间、城乡间、人群间的公共服务差距，推动泰国智慧城市与数字经济发展，助力泰国成为东盟未来的数字枢纽。

本次博览会由泰国数字经济促进局举办，以“加速城市智能化”为主题，将持续至本月24日。

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