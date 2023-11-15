中外记者看深圳：外国记者走进古墟 体验中国传统文化

人民网深圳11月14日电 （张泽宇、陈思）青砖灰瓦的房屋、古朴斑驳的石桥、创意新潮的咖啡馆......位于深圳市宝安区的清平古墟凭借丰富的历史资源与浓郁的文化气息，吸引着众多游客前来“打卡”。11月13日，人民网中外记者看深圳调研团来到清平古墟，参观历史商业旺地，欣赏遗存古墟建筑，体验中国传统文化。

“墟”在中国古代指定期开放的集市，供人们交换商品。清平古墟建于清末民初时期，距今约有200多年历史。这里曾是古代深圳地区繁华的商业中心，商贾往来，人流如梭，各种商铺一应俱全。如今，清平古墟成为深圳市重要的历史文化教育基地和历史名墟，同时也被打造成融合影视、艺术、休闲、文旅为一体的综合影视产业聚集区。

广东省是中国舞狮文化的重要发源地之一，其中以醒狮最为著名。醒狮被列为广东省级非物质文化遗产，是一种融武术、舞蹈、音乐等为一体的文化活动。在广东地区，舞狮表演通常在春节、端午节、中秋节等节庆日进行，寓意着祈求平安、吉祥和美好。在清平古墟，德国籍记者奥利弗和坦桑尼亚籍记者艾里士还分别体验了舞狮和广东狮鼓。奥利弗表示，举着狮子头同时还要做跳跃等动作，非常考验体力。“很多孩子从7、8岁就开始练习舞狮，这不仅需要热爱更需要坚持下去的毅力。”

此次调研团的编辑记者，来自德国、比利时、古巴、意大利、突尼斯、坦桑尼亚等多个国家，涵盖英、法、德、意、西等十几个语种，将通过多语种、全媒体、多平台优势，讲好深圳故事，助力深圳城市国际形象传播。

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