应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。

元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，中美各界和国际社会也因此对这次旧金山会晤倍加期待，期待中美关系在元首外交战略引领下尽快回到健康稳定发展的正轨。在此关键节点，新华社推出“推动中美关系回归正轨”系列评论报道，呼吁美方同中方相向而行，克服干扰、排除障碍、积累成果、营造氛围，共同推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

一论回归元首共识：

重返巴厘岛、通往旧金山

让对稳定和发展中美关系的期待成为现实，需要中美相向而行。行动路线图也很清楚，就是重返巴厘岛、通往旧金山，把中美元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，扩大双边关系积极议程，减少消极议程，为旧金山会晤创造条件、排除干扰、积累成果、营造氛围。毫无疑问，重返巴厘岛、通往旧金山的路程，不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。

只有重返巴厘岛，才能通往旧金山，重返巴厘岛是基础、是前提。最近一段时间，中美关系之所以出现一些积极迹象，正是因为对两国元首巴厘岛会晤共识的跟进和落实得到了提速。

希望美方在近期中美互动中所展现的积极姿态不是政治算计和战术投机，所作出的口头承诺能够成为具体政策和实质行动。也希望美方能够不被国内党争羁绊和政客私利左右，同中方共同行动、持久努力，让中美关系中的好消息、好势头不断累积，推动两国关系真正稳下来、好起来。

作为世界上最重要的一组双边关系，中美关系牵动着人类的前途命运。巴厘岛会晤时，习近平主席强调应从把握世界大势的高度看待和处理中美关系。世界大势是什么？是和平、发展、合作、共赢成为时代潮流，任何国家或国家集团都再也无法单独主宰世界事务；是全球南方全面开启“大觉醒”时代，人类社会加速进入多极化世界；是人类越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，同时也面临着诸多全球性挑战。

二论校准关系航向：

中美必须找到正确的相处之道

作为两个世界大国，中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运。一段时间以来，两国关系的变化牵动世界人心，其跌宕起伏的曲折历程，一方面表明了中美关系的严峻性和复杂性，确立大国正确相处之道并非易事，其间会受到各种因素的影响扰动；另一方面，双方最终排除干扰达成“重返巴厘岛”“面向旧金山”的重要共识也再一次证明，只要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，对彼此树立正确理性的认知，对改善关系抱持最大诚意，中美关系就能朝着积极的方向发展，真正实现稳下来、好起来，回归健康稳定发展的正轨。

关于中美如何正确相处，习近平主席早已给出了明确答案，那就是相互尊重、和平共处、合作共赢。这三大原则，是审视中美关系半个多世纪风云跌宕得出的重要论断，是当今时代大国之间彼此交往的正确之道，是保证中美两艘巨轮不偏航、不失速、不相撞的重要航标。

没有尊重，就谈不上信任；没有信任，就无法避免冲突，也谈不上真正的合作。这是中美交往积累的重要经验，也是双边关系重回正轨的基本前提。守住和平底线，这是中美必须做出的正确抉择。合作共赢是中美关系半个世纪以来的真实叙事，也是双方应当继续争取的共同目标。

从巴厘岛一路走来，中美关系回暖来之不易，值得倍加珍惜。面向旧金山，双方应从过往汲取现实的启迪，汇聚相向而行的力量，共同探索构建新时代的中美关系，创造中美两国的美好未来。

三论正确定义关系：

竞争对抗不符合时代潮流

中美关系如何发展，归根到底取决于两个大国对于彼此的认知。以合作面主导认知，双边关系就能朝好的方向发展；以竞争面主导认知乃至以竞争定义全部关系，对抗性就会不断增强，就有滑入“新冷战”深渊的风险。当下美方理顺对华关系，关键是树立正确的对华认知，走出零和博弈思维，积累扩大合作面，持续推动中美关系稳下来、好起来。

作为两个大国，中美在贸易、技术、外交等领域既有合作也有竞争，不是你输我赢、你死我活，而应当是你追我赶、共同进步。中国不回避竞争、不惧怕竞争，但竞争应该是公平、合理、良性的，有红线、有禁区，不能无视市场经济规则和国际关系基本准则，更不能将核心利益问题作为竞争工具、挑衅手段。中国认为的竞争，应该是田径赛，有赛道有规则，可以在你追我赶中提升各自成绩，就像运动员竞技追求的是不断提升自己、突破自我，取得更好成绩，而不是给其他运动员“使绊子”或恶意干扰，否则只会因为违规而被罚出局。

竞争更不是中美关系的全部。中美经济互补性远大于竞争性，中美经贸合作的本质是互利共赢。当前形势下，中美共同利益不是减少了，而是更多了。

中美作为两个大国，对人类繁荣发展担负着重要责任。通过合作共同开启人类发展的新纪元，还是滑入大国冲突对抗的深渊，是两国必须回答好的世纪之问。跳出谁赢谁输的狭隘视角，追求人类一起赢的高尚目标，应该成为新时代中美两国的共同追求。

四论增进合作共识：

地球容得下中美各自发展、共同繁荣

近一段时间以来，中美正向互动趋势不断增强。美国一方面在“竞争”意识主导下继续推出对华科技、经贸合作限制措施，一方面也在各个渠道寻求与中国接触，出现了近年鲜见的“求同”苗头。究其根本，中美是全球最大的两个经济体，中美关系是全世界最重要的双边关系，两国经济关联既深且广，两国和世界都无法承受双方误判意图、对抗冲突之重。

中美双方的发展进步完全可以成为对方的机遇而不是挑战，两国经济互补性远大于竞争性，中美应该互利共赢而不是零和博弈，双方可以彼此成就，做大共同利益的蛋糕。

中美合作不仅有存量优势，还有增量优势。中美虽然互为重要贸易伙伴，每年有数千亿美元的贸易额，但双边贸易额仍然有增长空间，这是美国与其他国家双边经贸关系无法比拟的。合作将为双方开辟更多更宽广领域增长空间。“碳中和”领域技术研发交流和联合投资将使双方受益；未来中美老龄化人群对医疗服务的需求将大幅增长，医疗技术和数据的交流将给双方带来巨大价值；中国超大规模中等收入人群为美国农产品提供难以估量的潜在市场；美中两国都受益于双向投资流，鼓励相互投资将多角度反哺两国经济……双方合作的单子可以拉得很长。

宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中国人民和美国人民一样，都是自尊自信自强的人民，都拥有追求美好生活的权利，两国之间存在的共同利益应该得到重视，各自取得成功对彼此都是机遇而非威胁。

五论夯实民意基础：

汇聚中美交流合作的正能量

中美虽远隔重洋，但中美人民的交流合作源远流长。“国之交在于民相亲”。追忆往昔，中美民间的友好交往从没有中断，两国人民也在交往中结下了深情厚谊，为中美关系发展发挥了重要作用。历史已经充分证明，中美两国人民完全可以跨越制度、文化、语言的差异，建立起深厚的友谊。中美民间交流互利共赢，不仅是两国人民做出的自主选择，更是不可阻挡的历史潮流。

在中美关系处于关键十字路口的当下，持续不断的民间交往和人文交流合作尤显珍贵，为两国关系的健康发展注入源源不断的正能量。横跨太平洋的航班越多、货轮越多、游客越多、学生学者越多，中美两国关系发展的民意基础就越厚实，空间就越广阔，动力就越强劲。

中美都应该本着对两国人民负责任的态度，从两国人民的福祉出发，处理好、管控好、发展好两国关系，为两国人民继承和弘扬珍贵友谊遗产创造有利氛围和条件，筑牢两国友谊与合作的民意基础。近期中美关系“大气候”回暖，越来越多的中美各界人士为两国扩大交往合作鼓与呼，为两国人民相知相亲四处奔走，传递出中美民间友好的积极信息。

中美关系眼下仍面临不少困难和挑战，稳定和改善两国关系任重道远。所幸的是，从历史中走来的这些根基性民间纽带仍在，推动中美关系向前发展的正能量正在不断聚集。

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