2023伦敦金融城市长花车巡游 中国元素引英民众欢呼

人民网伦敦11月12日电 （郭锦标、实习生刘船）当地时间11月11日，第695任伦敦金融城市长迈克尔·迈内利的就职仪式花车巡游盛典在万众瞩目中如约而至，街头巷尾充满了欢呼声和喝彩声，近百万观众齐聚一堂，为新市长的上任欢呼助威。伦敦金融城市长巡游盛典不仅是世界上最古老和最具影响力的传统庆典之一，更是英国传统文化与现代文明相辅相成，交相辉映的重要象征。

在众多参与的巡游花车中，英国中国商会的花车成为一大亮点，以“‘一带一路'十周年 东西方交流共繁荣”为主题，巧妙地以熊猫和骆驼作为主要形象，营造出中西方文化融合的浓厚氛围。花车设计融合了中国天坛和英国圣保罗大教堂的元素，象征着东西方文化的深度交流与相互理解，不仅全面展示了丝绸之路在连接东西方贸易和文化方面的历史重要性，同时也传达了在英中资企业促进中英两国经贸交流合作的美好愿景。

除了英国中国商会的花车队伍，今年也是英国浙江联谊会第五次作为唯一在英华人民间组织受邀参加伦敦金融城市长就职仪式花车巡游盛典。浙江方队激情澎湃的安塞腰鼓队向观众展示了气势磅礴、浑厚有力的腰鼓表演；20名美丽的中国传统民间舞蹈表演者，踩着鼓点，翩翩起舞，优美的舞姿和活力四溢的演出让观众们喜笑颜开，也展现出华夏文化的魅力；国宝熊猫憨态可掬地亮相，与孩子们一路温馨互动交流。

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