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二十年来超2万名中国志愿者在泰国开展中文教育

2023年11月13日09:43 | 来源：中国新闻网
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中新社曼谷11月12日电 (记者 李映民)从2003年开始，中外语言交流合作中心派出志愿者到泰国开展中文教育。20年来，参与的志愿者超过2万名，他们的足迹遍及泰国中小学校。

纪念中国赴泰国际中文教育志愿者项目20周年座谈会11日在曼谷举行。中国驻泰国大使馆参赞冯俊英表示，要很好地总结项目走过的20年历程，以得到更多支持，使项目在讲好中国故事、促进人文交流、增进“中泰一家亲”的传统友谊上发挥更好的作用。

泰国教育部民教委原处长黄淑环表示，自项目实施以来，泰国中文教育取得了显著进步。泰国学生转变了对中文学习的态度、中文课程在泰国学校中普及、教师和学生对汉语水平考试的适应性提升、本土中文老师教学质量提高，都反映了泰国中文教学发生的巨大变化。目前，学生家长对开设中文班和相关中国文化体验活动的需求不断增加，赴中国留学的泰国学生人数也在持续增长。

朱拉隆功大学孔子学院高级顾问傅增有回顾了诗琳通公主学习中文、推动中文发展的情景。他认为，志愿者项目是两国文化交流的大事件，志愿者们兢兢业业地履行职责，为泰国中文教育发展作出了重大贡献。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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