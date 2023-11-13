中新网东京11月12日电 (记者 朱晨曦)由日本有识之士组成的“中国文物返还运动推进会”11日在东京组织集会，要求日本政府返还战争期间从中国掠夺的文物。

日本经济新闻社编委井上亮在集会上发表演讲，讲述了中国被掠夺文物“唐鸿胪井碑”存放地日本皇居“御府”的由来及相关历史。由于“御府”在战争期间被用于存放掠夺品，井上亮指出日本政府在刻意淡化这段历史。

“中国文物返还运动推进会”联合代表、日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景在集会上指出，日本战后基本不提战争期间的文物掠夺问题，这反映出日本保守政权并未认真反省侵略行为，他呼吁日本政府返还战争期间从中国掠夺的文物。

“中国文物返还运动推进会”联合代表、日本山口大学名誉教授纐缬厚在接受中新网记者采访时表示，世界上已经出现归还掠夺文物的风潮，然而日本却基本不提归还中国被掠夺文物，这对于日本反省侵略行为和发展日中关系有着负面影响。纐缬厚认为，日本应该正视这段历史，返还中国被掠夺文物有助于日本反省战争责任，他希望通过返还文物实现“历史和解”进而推动日中关系发展。

辽宁海城三学寺三尊石狮于甲午战争时期被日军掠夺至日本，现存于靖国神社和山县有朋纪念馆内。当日，“中国文物返还运动推进会”理事新孝一介绍了今年8月由该会人士组成的访华团前往中国辽宁省进行考察交流的情况。

“中国文物返还运动推进会”的创立宗旨是希望推动日本返还中国文物，实现中日“历史和解”，进而推动两国关系发展。

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