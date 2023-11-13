参考消息网11月12日报道（文/王金涛 赵宇飞 周闻韬 李晓婷）在非洲，中非合作项目“万村通”为数以千万计民众带来稳定的卫星电视服务，拓展他们获取信息的渠道；在拉美，中国和巴西专家联合在巴西巴拉那河和巴拉那帕内马河流域繁育放流鱼苗，建立起富有韧性的本地生态体系；在东南亚，中国专家团队与柬埔寨、泰国合作伙伴在儿童先天性心脏病领域开展免费筛查诊疗、新技术推广合作……

上述场景在世界各地同时上演，从不同侧面折射出科技合作在推动共建“一带一路”高质量发展中的关键作用。

刚刚在重庆闭幕的首届“一带一路”科技交流大会，首次发布“一带一路”科技创新合作成果，还首次提出《国际科技合作倡议》，宣布启动“一带一路”科技创新专项合作计划。

合作应对全球性挑战

在哈萨克斯坦奇姆肯特，得益于中哈共建“一带一路”的重点合作项目——奇姆肯特炼厂现代化改造的实施，这座丝绸之路古城焕发新机。

改造后，炼厂排放的污染物减少约90%，减少二氧化硫排放约3万吨，原油加工能力也大幅提高，不仅使奇姆肯特炼厂步入绿色环保炼厂之列，也结束了哈萨克斯坦不能生产高标号燃油的历史。

气候变化、能源安全、粮食安全……当前，人类正面临不少全球性挑战。“一带一路”科技合作，已成为共建国家应对全球性挑战的关键支撑。

11月6日至7日，首届“一带一路”科技交流大会在重庆举行，本届大会以“共建创新之路，同促合作发展”为主题，国内外科技人员、企业负责人、政府官员和国际组织代表等约800人与会。其中，应对全球性挑战成为与会嘉宾热议的话题。

“复杂的全球问题需要多方参与才能共同解决，合作平台和载体将汇聚资源、专业技能和创新思维，帮助各国携手应对共同面临的挑战。”蒙古国教育科学部部长恩赫阿木格朗在大会上发言时说。

本届大会发布的“一带一路”科技创新合作成果显示，我国已与80多个共建国家签署政府间科技合作协定，共建50多家“一带一路”联合实验室，在共建国家建成20多个农业技术示范中心和70多个海外产业园，建设了9个跨国技术转移中心，累计举办技术交流对接活动300余场，促进千余项合作项目落地。

在粮食安全领域，中国农业科学院专家赴科特迪瓦、保加利亚、越南等多国开展杂交水稻技术培训与交流，并邀请各国代表来华培训，促进杂交水稻技术在“一带一路”共建国家广泛应用。

在生态环保领域，中国和坦桑尼亚两国合作开展水环境联合考察，制定适合当地发展水平的水环境监测技术方法，提升水环境保护硬件设施和科研人员的水平。

“这是一个充满挑战的时代，尤其当前国际团结和多边主义受到一些威胁，这使我们更需要加强全球治理，反映发展中国家的关切，科技合作应在其中发挥关键作用。”南非高等教育、科学与创新部部长布莱德·恩齐曼迪在大会主旨演讲中说。

改善共建国家生活条件

在非洲国家刚果（布），木薯的命运因“一带一路”科技合作项目而改变。木薯是当地农民的主要口粮和经济来源之一，但受制于种质资源有限、栽培技术不足，当地木薯产量较低。中国热带农业科学院专家将中国木薯品种带到当地，与当地科研人员合作研发出高产木薯品种，平均亩产实现翻番，农民收入大幅提高，生活条件得以改善。

10年来，一项项科技民生工程，帮助共建国家民众改善生活条件，增进民生福祉。

在农业领域，江苏省农科院与泰国农业大学合作开展特色豆类新品种及绿色增产增效技术合作研发，促使产量比当地品种提高19%以上；在交通领域，由中铁隧道集团建设的乌兹别克斯坦卡姆奇克隧道，将费尔干纳到首都塔什干的时空距离从一天缩短到约3个小时，改善了当地人的出行条件。

在通信领域，北斗三号全球卫星导航系统，已为包括“一带一路”共建国家在内的200多个国家和地区提供了北斗加速定位和高精度服务，有效改善当地通信水平；在医疗领域，中国国药集团与塞拉利昂卫生部合作开展移动诊所服务，由中国提供的移动诊所能满足当地民众常见疾病的检查和常规急救要求。

“10年来，‘一带一路’科技合作为共建国家带来经济社会的发展、人民生活的改善和获得感的提升。”北京大学国际关系学院教授翟崑表示，这充分证明“一带一路”不是空洞的口号，而是看得见、摸得着的实际举措，将给共建国家带来实实在在的利益。

构建全球科技共同体

在本届大会主题活动“青年科学家论坛”上，尼泊尔青年科学家蒂斯塔·普拉赛·乔希向来自“一带一路”共建国家的100余名科技工作者演示了自己最新的水资源研究成果。

10年前，蒂斯塔获得首批“中国科学院与发展中国家科学院院长奖学金计划”资助，到中国科学院生态环境研究中心求学，如今已成长为一名环境工程科学家。蒂斯塔对未来充满期待：“我希望继续参与到‘一带一路’科技合作项目中来，也希望‘一带一路’科技合作为更多国家的可持续发展贡献力量。”

正如蒂斯塔的期待，中国在本届大会上提出一系列倡议、举措，将“一带一路”科技合作向纵深推进。

在本届大会上，中方首次提出《国际科技合作倡议》，倡导并践行开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，坚持“科学无国界、惠及全人类”，携手构建全球科技共同体，包括坚持崇尚科学、创新发展、开放合作、平等包容、团结协作、普惠共赢等六方面具体内容。

“如今，科技合作比以往任何时候都更重要。”摩洛哥穆罕默德一世大学校长亚辛·扎尔卢勒说，“我们要不断提升治理能力，建立长效合作机制，促进知识和人才的流动，鼓励各国科研人员参与合作。”

“一带一路”科技创新专项合作计划也在本届大会正式发布。中方将启动实施可持续发展技术、创新创业、科技减贫、空间信息科技等专项合作计划，未来5年将把同各方共建的实验室扩大到100家，为各国发展提供更多科技原动力。

“在迈向光辉未来的道路上，‘一带一路’科技合作必将成为关键举措。”布莱德·恩齐曼迪在大会主旨演讲中表示，“请相信我们有能力改变未来，让我们携起手来把世界建设得更加美好。”

（来源：参考消息网）

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