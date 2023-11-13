新华社卡拉奇11月12日电（孙飞、胡佳杰）中巴“海洋卫士-3”海上联合演习11日在巴基斯坦卡拉奇拉开序幕。本次联合演习与地区局势无关，不针对任何第三方。

“海洋卫士-3”联演旨在增强双方安全合作，巩固发展中巴全天候战略合作伙伴关系，提升两军实战化训练水平。演习从11日至17日在阿拉伯海北部海空域举行，为期7天，分为港岸交流和海上联演两个阶段，主要包括编队运动、临检拿捕、直升机互降、联合搜救、联合反潜等科目。中巴双方将首次开展海上联合巡航，双方将互派观察员，中方观察员将随巴基斯坦反潜巡逻机参加演练。

中方参演兵力包括导弹驱逐舰淄博舰，导弹护卫舰荆州舰、临沂舰，综合补给舰千岛湖舰等6艘舰艇，以及2架舰载直升机和数十名海军陆战队队员。巴方参演兵力包括沙贾汗号、赛义夫号等9艘舰艇和3架舰载直升机、4架战斗机、1架固定翼反潜巡逻机，以及数十名海军陆战队队员。

这是中巴海军第3次举办“海洋卫士”系列演习。2020年和2022年，双方曾在阿拉伯海北部海域、上海附近海空域举行“海洋卫士-2020”和“海洋卫士-2”联合演习。

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