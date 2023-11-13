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“雪龙2”号航行途中成功救援一求救船只

2023年11月13日09:12 | 来源：新华网
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　　新华社“雪龙2”号11月12日电（记者周圆）正在执行中国第40次南极考察任务的“雪龙2”号，于北京时间11日傍晚在巴布亚新几内亚附近海域圆满完成对一艘求救船只和4名船员的救援。

11月10日，“雪龙2”号考察队队员和求救人员沟通。 新华社记者 周圆 摄

11月10日，“雪龙2”号考察队队员和求救人员沟通。 新华社记者 周圆 摄

11月11日，考察队将求救船只转移至“雪龙2”号。 新华社记者 周圆 摄

11月11日，考察队将求救船只转移至“雪龙2”号。 新华社记者 周圆 摄

　　北京时间10日10时55分许，“雪龙2”号航行至巴布亚新几内亚附近海域，驾驶台值班员发现一艘小船上有人不停挥舞衣服发出求救信号。“雪龙2”号立即采取减速停船措施，积极实施救援。13时40分许，“雪龙2”号左舷靠上求救船只，并将其固定至舷边。通过沟通获悉，船上4人均为巴布亚新几内亚渔民，因燃油和蓄电池电量耗尽，船只失去动力且无法对外联络，已漂泊近9小时。

11月10日晚，在“雪龙2”号驾驶室，考察队和求救人员沟通。新华社记者 周圆 摄

11月10日晚，在“雪龙2”号驾驶室，考察队和求救人员沟通。新华社记者 周圆 摄

11月10日晚，考察队副领队魏福海（中）部署工作计划。 新华社记者 周圆 摄

11月10日晚，考察队副领队魏福海（中）部署工作计划。 新华社记者 周圆 摄

　　考察队为对方提供食物以及柴油等，并为其蓄电池充电。但求救船只多次尝试启动发动机均未成功。鉴于两船大小差异过大，“雪龙2”号拖运该船安全风险大，经报告国内有关部门后，考察队决定“雪龙2”号原地陪伴，并积极协调中国海上搜救中心、巴布亚新几内亚海上搜救中心以及当地救援组织和求救船员家属。后来，因当地救援船舶无法到达，考察队决定将求救船只转移至“雪龙2”号，并运送至既定海域。北京时间11日傍晚，考察队成功将求救船只和人员转移给当地接应船只。

11月11日，考察队将求救船只转移至“雪龙2”号。 新华社记者 周圆 摄

11月11日，考察队将求救船只转移至“雪龙2”号。 新华社记者 周圆 摄

11月11日傍晚，考察队将求救船只和人员移交当地接应船只。新华社记者 周圆 摄

11月11日傍晚，考察队将求救船只和人员移交当地接应船只。新华社记者 周圆 摄

　　考察队副领队魏福海表示，按照国际海事法规采取相关措施，考察队发扬人道主义精神，成功将求救船只和人员移交当地接应船只。后续将结合天气和靠泊准备情况，争取按计划时间到达新西兰利特尔顿港。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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