新华社北京11月12日电 特稿：多走动、多交流，感受中美经贸合作的真实脉动

新华社记者宿亮

“中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。”2022年11月14日，习近平主席在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤时指出。

一年后的深秋，中美间定期直飞客运航班自11月9日起再次增班。跨越大洲的航线，折射中美互利合作的脉动。

在当前全球性挑战日益严峻的背景下，中美推动两国包括经贸在内各领域合作，符合中美两国的共同利益，也有利于增进世界人民的福祉。

从巴厘岛到旧金山，越来越多美国经贸界人士认识到，竞争绝不是两国关系的全部和主流。大量客观事实和数据凸显中美社会联系之密、利益交融之深。中美人民的意愿是合作，中美合作的动力是共赢。

“这是很棒的信号”

6月16日，习近平主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时说，人们应该多走动、多交流，增进了解。

在刚刚圆满落幕的第六届中国国际进口博览会上，超过200家美国企业来到上海，数量创历届进博会之最。很多参展企业代表对记者表示，对两国领导人会晤充满期待，希望高层对话为双边经贸关系和世界经济复苏提供更多确定性。

“两国领导人即将会晤，这是很棒的信号！”美国大豆出口协会首席执行官吉姆·萨特告诉记者。

据他介绍，美中大豆产业合作始于20世纪80年代，成为两国经贸互利共赢重要实证。谈到与中国业界的伙伴关系，萨特毫不犹豫地使用了“珍视”来形容。

2022年，中美农产品贸易额突破500亿美元大关，美国对中国的农产品出口达创纪录的420亿美元。美国农业部代理副部长帮办哈费迈斯特直言，中国市场“潜力巨大，非常重要”。

上海美国商会会长郑艺告诉记者，期待两国领导人再次会晤推动双边关系平稳发展。他表示，应该避免用零和思路处理中美关系，希望美国政府能够找到与中国的相处之道，只有和平共处才能够推动共同繁荣，为两国民众的幸福打下和平的基础。

2022年，双方统计数据均显示中美双边贸易额创历史新高，展现出较强韧性。这充分说明了中美经济结构高度互补、经贸合作互利共赢的实况。

美国政治学者、“软实力”概念提出者约瑟夫·奈此前在北京举办的第八届中国全球智库创新年会上特别提到，今天的中国和美国经贸合作程度很高，双边贸易额早就超过5000亿美元。他强调，用“冷战”一词形容当前中美关系是不恰当的，会误导人们对真实中美关系的认知。

那么，真实中美关系的认识应该是什么？在约瑟夫·奈看来：“中美相互需要、离不开对方”。

“中国经济超级有活力”

“中美共同利益远远大于分歧，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。”10月9日，习近平主席在会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时强调，中美两国经济深度融合，你中有我，我中有你，可以从对方的发展中获益。

当前，世界经济不稳定、不确定、难预料因素增多，各国经济都面临不小挑战。面对复杂的外部环境，中国经济顶住了压力，稳定了规模，提升了质量，将以自身稳定发展为不确定的世界经济带来宝贵的确定性。

中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。“小院高墙”“脱钩断链”，或者“去风险”，本质上都是保护主义，违背市场规律、科技发展规律，也违背人类社会发展潮流。

美国商人迈克·安德森居住在美国加利福尼亚州城市圣迭戈，是美国干燥豆类企业安德森西北的负责人。他很不理解一些所谓“专业”的财经媒体为何唱衰中国经济，与他在中国的感受完全不符。

安德森的企业在华业务持续扩张，刚刚参加了第六届进博会，在展会头几天就签订了价值400万美元的订单。他亲眼见到、亲身体会到中国经济蓬勃韧性，对着记者大呼“中国经济超级有活力”。如果用“表情包”来形容在中国的生意，安德森一边咧嘴一边说：“一个大大的笑脸！”

2023年1至7月，中国实际利用美资金额同比增长了25.5%。与此同时，以美国企业为首的世界500强和行业龙头企业“掌门人”密集来华访问，用实际行动显示了美资企业对中国营商环境的信心。

“美国企业对继续开拓中国市场充满期待，美中两国经济不能‘脱钩’，加强合作才有益于两国人民。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦对记者说。

针对所谓“脱钩断链”“去风险”的说法，美国福特汽车集团副总裁莱尔·沃特斯表示，当前全球产业链供应链正面临新的变化和挑战，需要找到新的方法来加强互信。他强调，面对面交流能够增强彼此间信任，有助于大家共同寻找合作机会。

“在两国人民之间架起桥梁”

“中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。”2022年11月14日，在同拜登总统举行会晤时，习近平主席强调，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。

从上海到旧金山，不少企业从进博会“直通”亚太经合组织工商领导人峰会。这两座滨海城市恰巧是友好城市。2005年，时任旧金山市长纽森首次访华，正逢旧金山同上海结为友好城市25周年。2008年，纽森专门设立了旧金山市对华办公室。

今年10月，习近平主席会见加利福尼亚州州长纽森。纽森表示，世界上没有任何其他国家关系比美中关系更加重要，美中关系事关美国的未来，也关乎人民的幸福。地方交往是美中关系的重要组成部分。加州愿做中国长期、稳定、强劲的合作伙伴。

“在中美寻求合作基础的同时，我们能在两国人民之间架起桥梁，而不是筑起高墙。”这是美国舒尔茨家族基金会创始人、星巴克公司原董事长兼首席执行官霍华德·舒尔茨的坚定信念。

2015年，习近平主席在美国华盛顿州西雅图市出席华盛顿州当地政府和美国友好团体联合举行的欢迎宴会并发表演讲。在演讲中，习近平主席以青年时代在陕北农村梁家河插队的经历为例，向在场各界人士介绍中国寻求发展的决心和路径。

这个例子给当时坐在台下聆听演讲的舒尔茨留下深刻印象。2020年，舒尔茨致信习近平主席，祝贺中国在习近平主席领导下即将全面建成小康社会，表达其对中国人民和中华文化的敬意。

习近平主席在给他的复信中表示，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将为包括星巴克等美国企业在内的世界各国企业在华发展提供更加广阔的空间。希望星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展作出积极努力。

中美经贸关系是互利共赢的经济利益，也是人与人的交流、沟通和协作。正如加州曼哈顿滩市市长理查德·蒙特格蒙利近期在华访问时所说，本地企业斯凯奇在中国有众多员工和工厂，是中美之间很重要的“经济桥梁”。

“美中推进互利合作，造福两国、惠及世界无疑是正确的并且是可实现的。”美国知名经济学家杰弗里·萨克斯表示。“美中合作将极大推动应对全球性挑战的努力，有助于维护世界和平、消除全球贫困、实现可持续发展等。”

萨特告诉记者，他的父亲是美国飞虎队老兵。“父辈的经历让我有一种使命感，希望能在自己工作的农业领域把两国合作精神延续下去”。（参与记者：周蕊、马倩、缪培源、熊茂伶、吴晓凌、陆华东、黄培锋）

(责编：胡永秋、杨光宇)