新华社北京11月10日电 题：推动中美关系重回正轨 领航亚太发展繁荣新程——国际社会期待习近平主席将赴美国举行中美元首会晤同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议

新华社记者

应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

全球目光聚焦旧金山。国际社会期待中美元首旧金山会晤能够推动两国关系重回健康稳定发展轨道，认为中美两个大国保持对话是有益而且必要的，双方加强合作将为推动世界经济复苏、政治解决地区和国际热点问题及应对全球性挑战带来新动能。国际社会同时期待聆听习近平主席关于深化亚太合作、完善全球治理等问题的重要主张，相信习近平主席此访将有力推动亚太实现更大发展繁荣。

推动中美正确相处、合作共赢

“中美元首会晤”成为国际社会高度关注的焦点。“重返巴厘岛”“通往旧金山”，两国元首时隔一年后的再次会晤，国际社会始终高度关注。海外人士期待，中美两国在元首外交引领下持续推进互利合作，造福两国和世界。

美国密歇根中国创新中心前顾问汤姆·沃特金斯说：“美中都是具有强大影响力的国家，两国同处地球村，构建建设性关系至关重要。”

在沃特金斯看来，美中两国能够且需要合作的领域很多，包括应对气候变化、防止核扩散、政治解决热点问题、推动全球经济发展等。“希望两国能在元首引领下制定共同愿景和议程，就分歧话题举行坦诚对话，为全世界筑牢和平与繁荣的基石。”

“中美关系是当今世界最重要的双边关系，中美关系的好坏将对世界秩序产生重大影响。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，中美能否确立正确相处之道，关乎世界和平发展和人类前途命运。期待此次元首会晤能够推动中美关系止跌企稳。

今年以来，中美政府高层互动增加，两国民间交往日趋紧密。在第六届中国国际进口博览会上，美方首设国家级展馆并派出规模空前的参展团。韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞认为，中美合作不仅造福两国，也惠及世界。“期待以此次元首会晤为契机，中美两国能共同探索保障亚太地区和平繁荣的有效途径。”

美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校政治学教授乔恩·泰勒认为，对话、合作是美中两国关系发展的正确方向。“美中两国之间存在分歧，但这并不意味着拒绝对话交流。希望两国能在相互尊重的基础上开展更多对话，希望此次元首会晤能为促进美中在经贸、民间交流、科教旅游等领域的合作定下基调。”

“我很赞同以相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来处理美中关系，”美国知名经济学家杰弗里·萨克斯说，“期待美中两国共同努力，推动化解地缘政治危机、促进欠发达地区经济发展、应对气候变化，为维护世界和平、消除贫困、实现可持续发展作出贡献。”

促进亚太共同发展、共创未来

亚太地区人口占世界三分之一，经济在全球占比逾六成、贸易占比近半，已成长为全球经济最具活力的地带。几十年来，中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。根据亚洲开发银行发布的报告，亚太地区经济复苏很大程度上得益于中国，中国对该地区的经济增长贡献率超过60%。

新加坡时政评论员翁德生将中国定义为“拉动亚太及全球增长的关键因素”。“全面脱贫、积极推广绿色技术、促进可持续发展……中国用实实在在的发展成果为面临重重困难的世界经济注入动力，并向世界证明‘脱钩’、遏制打压均不可行，合作共赢才是明智选择。”翁德生期待习近平主席在此次会议上提出的中国方案，“将为地区带来更多发展机遇”。

多次访华的马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦表示，看到中国推动现代化进程焕发出的勃勃生机，自己深受震撼。“我相信，中国可以助力世界特别是亚太地区创造更美好未来”，期待中方在此次会议上为促进亚太繁荣和全球发展贡献更多中国智慧。

前不久，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办，取得一系列重要成果。十年来，亚太地区共建“一带一路”捷报频传，共同繁荣的图景愈加清晰：印尼雅万高铁、泰中罗勇工业园、文莱摩拉港、马中关丹产业园……随着一条条公路铁路建成通车、一个个产业园提质增效、一个个港口升级改造，不断增强的聚集效应为区域发展按下快进键。

“共建‘一带一路’有效提升共建国家互联互通水平，贸易与物流的顺畅往来有效促进区域国家更紧密贸易合作，为各国带来丰厚的经济回报。”泰国副总理兼商务部长普坦·威乍耶猜说，在世界面临多样化挑战的背景下，中国一直秉承合作共赢、共同发展理念，与世界各国携手共进，共享中国发展机遇。

“共建‘一带一路’、亲诚惠容周边外交理念等中国倡议主张，为亚太地区开辟了一条广阔发展道路。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说，中国式现代化探索和成果为地区国家发展提供借鉴，期待习近平主席在此次会议上就促进经贸合作和互联互通、维护地区和平稳定提出更多重要主张。

亚太之大，容得下各方共同发展。中国多年来高举构建亚太命运共同体旗帜，引领亚太合作方向。在新西兰商学院院长黄伟雄看来，习近平主席提出的构建亚太命运共同体理念为亚太发展凝聚团结力量，彰显中国倡导开放包容的不懈努力。“构建亚太命运共同体为区域经济高质量发展打开了机遇与合作的大门，也将推动亚太成为世界和平与稳定之锚，期待中国为地区互利共赢描绘更广阔前景。”

美国俄勒冈州中国理事会主席蓝进刚刚赴华参加了第六届进博会。他认为，习近平主席多次就构建亚太命运共同体作出重要论述，表明中国对建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太命运共同体的坚定承诺和决心。“期待中国为亚太各国在经济、文化、绿色发展等领域的合作带来新机遇。”

为世界注入更多稳定性、正能量

多国人士表示，多年来，中国持续为世界的和平、发展、繁荣贡献力量，期待习近平主席此访为国际社会应对全球性挑战、完善全球治理方面开拓新思路、提供新智慧，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所研究员罗扎利娅·瓦尔法洛夫斯卡娅认为，作为世界上最大发展中国家，中国在推动构建新型国际关系、解决全球性问题方面始终展现出负责任大国的担当。

瓦尔法洛夫斯卡娅以习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲为例说：“习近平主席指出，世界现代化应该是和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化，这一论述令人印象颇深。”她说，众多国家和国际组织签署共建“一带一路”合作文件等事实证明，基于公平、互利原则的合作发展政策得到国际社会广泛支持，期待聆听习近平主席关于实现世界现代化的深刻阐述。

“通过积极推动全球治理体系改革和完善，中国以实际行动为全球和平稳定与世界经济社会可持续发展作出积极贡献。”蓝进期待中方在此次会议上提出新的建设性倡议，深化环保合作、科技交流和文明对话，他相信中国将团结各方应对共同挑战，为世界注入更多正能量。

从密切大国互动到深化互利合作，从阐释中国之治到回答世界之问……在亚太经合组织领导人非正式会议等重要多边场合，中国为应对时代挑战提出了一系列具有战略眼光的理念和方案，广受国际社会认同。在印度尼西亚独立智库“协同政策”创始人丁娜·普拉普托·拉哈尔查看来，中国一直致力于促进包容性发展、推动构建人类命运共同体，向世界传递和平信息，“中国主张和中国担当对各国和平共处、共同发展具有非常积极的推动作用”。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯认为，习近平主席此访广受关注，“在反对保护主义、应对气候变化、促进新技术发展等议题上，相信中国将继续作出贡献”。

“构建人类命运共同体理念强调相互尊重、相互理解、相互协作，擘画了中国对建设公平公正全球秩序的美好愿景。”许庆琦认为，当前，此起彼伏的地缘政治冲突给世界带来不确定性。中国是世界经济复苏与发展繁荣的重要“动力源”，相信习近平主席此访将为完善全球治理贡献更强力量，携手亚太以及世界各国奔向更加繁荣的未来。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：汤洁峰、王雅楠、何梦舒）

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