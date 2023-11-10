新华社北京11月10日电 外交部发言人10日就习近平主席将应邀赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议答记者问。

问：中方发布了习近平主席将赴美国旧金山与拜登总统举行中美元首会晤的消息。这是两国元首继去年巴厘岛会晤后举行的首次面对面会晤，国际社会高度关注。中方对此次会晤有何期待？

答：应美国总统拜登邀请，中国国家主席习近平将赴美举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。

问：习近平主席下周将出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。中方对此次会议有何期待？

答：在亚太经合组织首次领导人会议召开三十周年之际，习近平主席应邀出席会议，充分体现了中方对亚太经济合作的高度重视。

当前，世界经济面临诸多不稳定不确定因素，各方期待亚太继续发挥引擎作用，引领世界经济增长。亚太经合组织是亚太地区重要经济合作平台。习近平主席将在会上发表重要讲话，全面阐述中国对深化亚太合作、促进地区和世界经济增长的重要主张。我们期待各方坚守亚太合作初心，聚焦地区迫切需求，深化团结合作，全面平衡落实亚太经合组织2040年布特拉加亚愿景，推动会议取得积极成果，为亚太和世界增长注入新动力，携手构建亚太命运共同体。

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