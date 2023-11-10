人民网雅加达11月10日电 （记者李培松）11月10日下午，由中外语言交流合作中心（以下简称“语合中心”）主办、印尼阿拉扎大学孔子学院承办的“中国孩子的书香世界”绘本展印尼巡展活动在印尼阿拉扎大学孔子学院顺利启动。阿拉扎大学孔子学院中方院长牛海涛、中文系主任兼孔子学院印尼方院长菲力、中文系师生代表，阿拉扎基金会下属中学的学生代表以及来自芝兰达第12小学的学生们参加了现场活动。

牛海涛在致辞中介绍，语合中心精心挑选了约150本绘本故事用于印尼巡展，希望通过针对印尼中小学、幼儿园的绘本巡展活动，对于未来解决印尼中文教学材料或教辅材料的选取起到积极推动作用。

菲力在致辞中说，很高兴在阿拉扎大选孔院举办绘本展活动，通过阅读和讲述中国绘本故事，可以让印尼的中小学、幼儿园学生们了解中国孩子的书香世界，拉近中印尼两国中小学的距离。

“中国孩子的书香世界”绘本展印尼巡展启动仪式。印尼阿拉扎大学孔子学院供图

在绘本故事分享环节，菲力率先分享了《小蝌蚪找妈妈》绘本故事，讲述过程绘声绘色、生动形象，深深地吸引和打动着听众。孔院的实习生婉仪分享了《魔力连衣裙》绘本故事。阿拉扎大学中文系大四学生雪瑞和橗娜共同分享了《喜欢用工具的猫和不喜欢用工具的猫》绘本故事。来自芝兰达小学的穆哈马同学分享了心得体会，他说中国绘本故事内容很丰富、很吸引人，他自己被深深打动了。他还讲述了一段印尼本土故事。

在随后的绘本故事自由阅读与自由交流中，虽然很多参与者不能看懂绘本上的汉字，但是通过看图用“猜”的形式进行交流也能到达一定的沟通效果。

活动最后，孔院学员们为小学生们上了一节中华才艺课——吹画。

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