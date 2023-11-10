人民网曼谷11月10日电 （记者张矜若、白元琪）11月10日上午10时，泰国总理兼财政部部长赛塔主持“泰国冬季节”新闻发布会和开幕式。副总理兼商务部长普汤、副总理兼外交部长班布里、旅游与体育部长素妲婉、泰国国家旅游局长塔佩妮、为泰党党魁贝东丹等人共同出席这一活动。

活动现场，贝东丹穿着泰国丝绸外套搭配靛蓝染色围巾，她表示，政府计划将泰国塑造成全球游客跨年旅游目的地。从现在到今年年底，泰国各地将举办3000多场活动，将在素可泰府盛大举行的庆祝水灯节活动将会是最重要的节日活动之一。新年将会举办倒计时活动，全国70多个地方将同时举办美食节、娱乐节、体育节、艺术节等多样化活动。

贝东丹强调，“泰国冬季节”将成为刺激旅游业和经济发展的重要工具。政府目前正全力推动在各个方面创造文化软实力，提高泰国对全球游客的吸引力。

赛塔在致辞中表示，政府将推动“泰国冬季节”和“丰富多彩的曼谷冬季节日”这两项活动成为刺激经济、吸引游客选择泰国旅游的机制之一。曼谷将举办3000多个节日和200多个活动，涉及艺术、美食、音乐、体育等多个领域。赛塔表示，泰国旅游业具有巨大潜力，即将建成的安达曼机场以及持续的免签政策将促进基础设施的升级。

赛塔表示，创新吸引力、文化创新、提升政治价值观和软实力没有捷径，成功没有公式，也不能靠简单的方法——泰国需要花时间为每个行业建立一个强大的生态系统。政府已经开始认真行动，准备动员所有相关部门，包括私营部门，齐心协力发展软实力。他表示，今天标志着一个新维度的开始，将为泰国带来机遇、开放空间，启迪泰国人民的梦想，提升软实力，成为经济实力的领导者。

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