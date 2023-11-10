人民网乌兰巴托11月10日电（记者霍文）10日上午，蒙古国汉学家其米德策耶教授做客乌兰巴托中国文化中心，带来“‘三大全球倡议’及其内在关系”主题讲座。中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、蒙中友协副主席恩赫图雅、蒙古国社科院国际研究所所长佐勒宝以及汉学家、高校师生、驻蒙商会代表及友好人士约60人与会。讲座同步通过乌兰巴托中国文化中心脸书账号在线上进行了网络直播。

李峙在致辞中表示，面对世界经济复苏乏力，国际局势面临许多前所未有的挑战，中国领导人先后提出了全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，为推动全球发展、促进共同安全、加强文明交流互鉴提供了中国方案，为人类和平发展文明事业注入了新动力。相信此次讲座，将进一步凝聚蒙古国民众对“三大全球倡议”的共识，增进两国人民之间的相互了解与友谊，推动中蒙人文关系迈向更加深入和广泛的层面。

佐勒宝在致辞表示，此次讲座将对我们研究中国，特别是对蒙古国社科院学者研究中国问题提供了难得的学习机会，“全球三大倡议”已成为蒙古国社科院学者必须研究的课题。

恩赫图雅在致辞中表示，环顾全球，世界百年未有之大变局加速演进，世界各国面临了更多更复杂的挑战。中国领导人提出的“三大全球倡议”，无疑是对破解全球发展难题、应对国际安全挑战、促进文明互学互鉴提供了中国方案与中国智慧。蒙古国社会各界对“全球三大倡议”给予高度关注，相信通过此次讲座进一步促进蒙古国政商学界对“全球三大倡议”加深了解，进而增进中蒙两国人民相互了解和友谊。

其米德策耶教授结合自己对“全球三大倡议”的研究体会，重点讲述了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的主要内容及其内在关系，阐述了“三大全球倡议”紧密相连、相互依托、相辅相成、相互促进，紧扣人类社会进步的三大主题，从发展、安全、文明三个维度指明人类社会前进方向，是构建人类命运共同体的 “三大支柱”，为建设更加美好的世界提供中国智慧和方案。他认为，“全球三大倡议”汲取中华优秀传统文化的丰厚养分，中华优秀传统文化所蕴含的天人合一，协和万邦，和而不同，人心和善，己所不欲、勿施于人等理念智慧，成为“全球三大倡议”的坚实理论根基。

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