人民网万象11月10日电（记者孙广勇）11月9日，老挝国立大学孔子学院举办“情相牵·梦相连”孔子学院日暨老挝国立大学孔子学院成立13周年及中文师范本科专业开学典礼活动。中国驻老挝大使馆参赞梁大宗、老挝教育体育部副部长京玛诺·蓬马哈赛、广西民族大学校长谢尚果、老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平等领导，孔子学院全体中老方教师以及中文师范本科专业学生300余人参加活动。

活动伊始，孔子学院中文师范本科专业的学生为大家带来了精彩的开场舞表演。孔子学院全体中方教师表演了大合唱《瀚宇之花盛开》。整齐划一的服饰，朝气蓬勃的面貌，充满力量的歌声，都彰显着孔子学院中方教师昂扬的精神面貌。

中方院长罗明在致辞中表示，老挝国立大学孔子学院成立13年来，在中老两国党和政府以及中老双方合作院校的关心和支持下，努力践行中老命运共同体行动计划，充分发挥自身优势，积极开展中文教学和中老文化交流活动，不断扩大办学规模，至今已累计培训老挝本土学员5万余人，并于2021年开设中文师范本科专业。每年推荐优秀学员赴华留学、培养本土中文教师、举办汉语水平考试以及开展各类丰富多彩的文化交流活动。孔子学院先后与老挝党中央组织部、老挝国家政治行政学院、国防部、公安部、自然资源与环境部、科技部等政府部门开设高级干部中文培训班，与中老铁路公司、中老高速公路公司等企业合作培养各类本土中文人才。

老方院长李建民做了关于老挝国立大学孔子学院2022-2023学年度工作总结和2023-2024学年度工作计划的工作报告。他表示，在过去的一年里，孔子学院在中文教学工作与各项中国文化活动方面取得了不少骄人的成绩，中文师范专业学生黎佳欣夺得“汉语桥”世界大学生中文比赛老挝赛区一等奖；孔子学院获颁通伦主席签发的“老挝国家二级劳动奖状勋章”等。2022年，孔子学院本部招生培养本土学员4500余名，中文师范本科学生180名。开展中国文化体验活动20余场；2023年，中文师范本科专业招生顺利，目前在校培训班学员2100余人，本科生188人。

老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平在致辞中表示，老挝国立大学孔子学院是中老两国文化交流的重要平台，也是推广中文发展的重要基地。孔子学院成立13年来所取得的优秀成果赢得了老挝社会的广泛认可与赞誉，已成为老挝主要的中文教学基地和中老文化交流的重要平台。希望孔子学院今后不断提升中文教学质量，培育更多优秀的本土中文人才，为老挝社会经济发展、中老命运共同体建设和社会主义事业进步贡献力量，继续为中老教育文化交流合作发挥更大的作用。

老挝教育体育部副部长京玛诺·蓬马哈赛在致辞中表示，老挝国立大学孔子学院已经成为了增进两国人民友谊、文化交流和民心相通的桥梁。老挝国立大学孔子学院已经发展成为为老挝党和政府培养中文人才的机构，帮助满足在老中国企业以及老中铁路项目、老中高速公路等国家重大项目对中文人才的需求。老方愿同中方推进共同协作，深化各领域合作，培育更多通晓老中语言文化的人才，为推进中老命运共同体建设做出更大贡献。

中国驻老挝大使馆参赞梁大宗在致辞中表示，中国和老挝山同脉、水同源，是前途相关、命运与共的社会主义友好邻邦。老挝国立大学孔子学院是中老人文交流的重要项目，十余年来为老挝培养了大量本土中文人才，逐渐成为两国人民之间的语言之桥、文化之桥、友谊之桥。

为表彰孔子学院为中老教育文化交流作出的贡献，乌冬校长为孔子学院的9名中老方教师颁发“老挝国立大学优秀教师”荣誉证书，京玛诺·蓬玛哈赛副部长为中方院长罗明和老方院长李建民以及13名中老方教师颁发“老挝教育体育部优秀教师”荣誉证书。

广西民族大学校长谢尚果与老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平签署两校关于联合培养中文师范专业硕士研究生的协议。

“孔子学院日”活动期间，孔子学院还举办了中文教材展、书法、茶艺、中国画、中国结展演等多种中华文化体验活动，精彩丰富的活动内容吸引了各位领导与众多师生的驻足观赏与体验，京玛诺·蓬马哈赛副部长对老师们准备的中华才艺体验活动给予高度评价。

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