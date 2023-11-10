人民网法兰克福11月9日电（记者李强）2023中德经济合作论坛暨中德（常州）创新产业园推介会9日在德国法兰克福举行。该活动由常州市人民政府主办，中德（常州）创新产业园、江苏省驻德国巴登—符腾堡州办事处协办，常州市金坛区人民政府承办。黑森州经济部对外经济司司长帕斯托、中国驻法兰克福总领事黄昳扬、常州市市长盛蕾、常州市金坛区常务副区长刘小平等近130位德语区企业、政府和社会各界人士通过线上线下方式出席论坛，分享中德经贸投资合作的成功案例和经验。

帕斯托司长在开幕致辞中表示，黑森州位于德国中心地带，法兰克福是德国乃至欧洲通向世界的大门，随着中国调整疫情防控政策，从今年开始，法兰克福与中国的联系如飞机起飞般迅速复苏，人员来往愈加密集。她介绍说，目前有一千多家中国企业和机构在黑森州落户，即使在疫情期间，中德间的贸易合作依然不断向前发展和壮大，2020年黑森州与中国的贸易额达150亿欧元，2021年增至185亿欧元，2022年达到史上最高的190亿欧元。特别是在当下，无论应对气候变化还是保障供应链，国际的合作都更加不可或缺。

黄昳扬总领事表示，中德建交五十多年来，开展了广泛而深入的友好合作，特别是经贸合作最活跃最积极，逐渐形成了全方位、多领域的合作新格局。在当前变乱交织、世界经济发展不稳定不确定因素增多的形势下，中方发展中德关系的初衷不变，同德方加强合作的真诚愿望不变，对中德共同办成更多有意义大事的信心不变。

盛蕾在视频致辞中表示，开放引领发展，合作共赢未来。多年来，常州坚持对标德国、对话德国、对接德国，先后与德国7座城市开展友城交流，吸引西门子、蒂森克虏伯等一批德国领军企业深耕常州、服务248家德企在常州成长，并鼓励52个常州籍项目在德布局。

刘小平介绍说，在江苏省人民政府的支持下，中德（常州）创新产业园已经成为常州及江苏省全面对德合作的新名片。截至今年10月底，已有57家德语区企业落户产业园，总投资超20亿欧元，其中部分企业就来自黑森州。同时，英国、意大利、法国等其它欧洲国家的企业也纷至沓来。此外，以在德国萨尔州和勃兰登堡州投资建设电池工厂的蜂巢能源等企业为代表，越来越多的常州企业走向德国、走向欧洲，走向世界。

中德（常州）创新产业园管理办公室主任朱粉扣说，预计到2025年新能源产业规模将超万亿元，这里为中德企业创造了全新的、巨大的市场机会与空间。

论坛期间，极马自动化、凯斯宝玛、伊萨拜棱辉特霍伊斯勒（简称伊萨电阻）等落户常州的德资企业负责人介绍了在华投资建厂的经验。

极马自动化是一家拥有40多年历史的知名德国企业，主要生产工业自动化领域相关产品。今年3月，极马自动化中国工厂项目在中德（常州）创新产业园举行奠基仪式，这是极马集团在中国投资建设的第一家工厂，主要生产新能源汽车等领域用工业机器人抓手，主要客户包括特斯拉、宝马、梅赛德斯奔驰比亚迪、吉利等。极马德国总经理阿希姆·高斯对记者表示，极马集团对金坛区政府的服务和中德（常州）创新产业园新能源动力电池产业充满信心，相信落户园区是一个正确的选择。

凯斯宝玛来自德国的巴特埃森，作为全球性的厨房功能五金领导品牌，其厨房五金产品在德国市场占有率超过75%，在整个欧洲市场超过50%。公司总经理伯克哈特·施赖伯介绍说，早在2000年凯斯宝玛就进入中国，2018年决定在金坛建立生产基地，2020年开始投产。

他表示，中国家庭每年要新建2000万个高档厨房，是全球最大的市场，通过在华投资建厂，凯斯宝玛实现了本地的研发和生产，市场反应更快，这对提升竞争非常有利。而金坛市政府的效率高、服务好、能够兑现承诺，这给德国企业非常好的回馈。

成立于1482年的伊萨电阻是世界先进的精密微阻值电阻制造厂商，产品主要应用于汽车、电网、可再生能源等，在欧洲汽车市场占有80%的份额。核心客户主要为博世、大陆、奥托立夫等。2020年伊萨中国市场销售额已达2000万欧元，但全部依托进口。由于中国市场需求的快速增长，公司已决定在中国设立生产基地。该项目是公司在中国的首个生产基地，主要生产应用于智能电网及汽车的电子精密测量系统、精密电阻、功率电阻等。

伊萨电阻中国项目负责人冯·施泰滕对记者介绍说，中国是电动车行业发展最快的市场，有大量的客户需求。去中国建立生产基地，更加贴近客户，是企业发展的必须。伊萨电阻充分看好中国的市场前景。

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