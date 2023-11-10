人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第二届中非民间友好组织负责人会晤在济南举行

2023年11月10日17:32 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 11月9日，由中国人民对外友好协会、中国非洲人民友好协会和山东省人民对外友好协会共同主办的“第二届中非民间友好组织负责人会晤”在济南举行。会晤主题为“携手构建新时代中非命运共同体”。

第十三届全国政协副主席李斌出席开幕式并作主旨发言，她表示，当前，国际形势正发生深刻复杂变化。面对新的机遇和挑战，中国和非洲比以往任何时候都更加需要加强团结合作。中非民间交流合作前景广阔，大有可为。希望中非民间友好组织携手共促中非合作共赢、文明互鉴和友谊传承，不断为构建新时代中非命运共同体贡献民间智慧和力量。

山东省副省长邓云锋在开幕式上致辞表示，近年来，山东扎实推进对非交流合作，取得丰硕成果。双方经贸合作稳步增长，人文交流枝繁叶茂，友好交往持续深化。山东愿以此次会晤为契机，继续加强对非务实合作。希望双方坚持绿色发展，优化拓展经贸合作维度；扩大双向投资，聚力增强合作往来深度；推动民心相通，全面提升人文交流热度；赓续传统友谊，持续加大民间交往力度。

中国人民对外友好协会副会长姜江在开幕式上致辞表示，国家关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。长期以来，中非民间友好组织密切协作，书写了一段段中非人民友好的佳话。中国人民对外友好协会愿同非方一道，以中非领导人共识为引领，进一步加强民间交流，增进相互了解，促进地方合作，不断续写中非友谊新篇章。

刚果（金）前第一副参议长、刚中友协会长爱德华·莫科洛表示，非洲国家赞赏和欢迎共建“一带一路”倡议，认为这一倡议有助于实现非盟《2063年议程》目标。非中合作互利共赢，为非洲实现经济发展提供了新途径，堪称南南合作典范。非洲各国对华友好组织愿同中方密切配合，增进双方人文交流、扩大务实合作，推动非中共同发展繁荣。

与会嘉宾围绕中非合作共赢、中非文明互鉴、中非友谊传承三个议题进行深入交流。非方代表盛赞中非传统友谊和各领域合作成果，感谢中方长期以来向非洲提供的宝贵支持和无私帮助，表示愿与中方共同努力，为促进双方人民相知相亲、助力中非关系行稳致远作出不懈努力。会议通过了《中非民间友好组织负责人会晤济南宣言》。

(责编：刘洁妍、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部