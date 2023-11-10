人民网讯 11月9日，由中国人民对外友好协会、中国非洲人民友好协会和山东省人民对外友好协会共同主办的“第二届中非民间友好组织负责人会晤”在济南举行。会晤主题为“携手构建新时代中非命运共同体”。

第十三届全国政协副主席李斌出席开幕式并作主旨发言，她表示，当前，国际形势正发生深刻复杂变化。面对新的机遇和挑战，中国和非洲比以往任何时候都更加需要加强团结合作。中非民间交流合作前景广阔，大有可为。希望中非民间友好组织携手共促中非合作共赢、文明互鉴和友谊传承，不断为构建新时代中非命运共同体贡献民间智慧和力量。

山东省副省长邓云锋在开幕式上致辞表示，近年来，山东扎实推进对非交流合作，取得丰硕成果。双方经贸合作稳步增长，人文交流枝繁叶茂，友好交往持续深化。山东愿以此次会晤为契机，继续加强对非务实合作。希望双方坚持绿色发展，优化拓展经贸合作维度；扩大双向投资，聚力增强合作往来深度；推动民心相通，全面提升人文交流热度；赓续传统友谊，持续加大民间交往力度。

中国人民对外友好协会副会长姜江在开幕式上致辞表示，国家关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。长期以来，中非民间友好组织密切协作，书写了一段段中非人民友好的佳话。中国人民对外友好协会愿同非方一道，以中非领导人共识为引领，进一步加强民间交流，增进相互了解，促进地方合作，不断续写中非友谊新篇章。

刚果（金）前第一副参议长、刚中友协会长爱德华·莫科洛表示，非洲国家赞赏和欢迎共建“一带一路”倡议，认为这一倡议有助于实现非盟《2063年议程》目标。非中合作互利共赢，为非洲实现经济发展提供了新途径，堪称南南合作典范。非洲各国对华友好组织愿同中方密切配合，增进双方人文交流、扩大务实合作，推动非中共同发展繁荣。

与会嘉宾围绕中非合作共赢、中非文明互鉴、中非友谊传承三个议题进行深入交流。非方代表盛赞中非传统友谊和各领域合作成果，感谢中方长期以来向非洲提供的宝贵支持和无私帮助，表示愿与中方共同努力，为促进双方人民相知相亲、助力中非关系行稳致远作出不懈努力。会议通过了《中非民间友好组织负责人会晤济南宣言》。

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