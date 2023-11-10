人民网北京11月10日电 （记者白紫微）11月10日，亚马逊海外购宣布其首个前置保税仓正式落地中国（宁波）跨境电子商务综合试验区。随着亚马逊海外购首个前置保税仓在宁波的落地，中国消费者将享受到更便捷、更高效海淘物流体验。该前置保税仓将全面支持即将于11月17日开启的2023“黑五”全球购物季的跨境物流配送。

亚马逊全球副总裁，国际电商业务拓展负责人Samir Kumar、亚马逊海外购全球业务负责人Somana Konganda、亚马逊中国副总裁、亚马逊海外购中国区负责人李岩川出席了开仓仪式。同时，宁波市商务局副局长喻晋及宁波市各级相关政府部门领导也出席了活动。

亚马逊海外购宁波前置保税仓开仓仪式现场。亚马逊海外购供图

开仓仪式上，亚马逊全球副总裁，国际电商业务拓展负责人Samir Kumar表示：“很荣幸见证亚马逊海外购首个前置保税仓在宁波正式落成。中国亚马逊海外购是亚马逊全球第一个本地化的海外购商店，我们一直致力于把更多的全球好物通过更便捷的跨境物流带给中国消费者。随着宁波前置保税仓的落成，中国消费者能够以更快的速度收到来自亚马逊全球的商品。”

亚马逊海外购宁波前置保税仓紧邻世界上最大的海港之一——宁波舟山港。作为跨境前置保税仓，宁波仓从海关申报，缴税清关流程等进行全线路优化，使得数字化清关模式更加灵活便捷，全面提升配送时效。通过电子清关，货物无需再次转运，仓内即可完成清关流程，海外产品可一站式送达消费者手中。宁波市商务局副局长喻晋表示：“宁波综试区将以本次合作为契机，挖掘宁波跨境电商发展创新优势，联动亚马逊全球资源，进一步扩大开放，为宁波外贸发展注入新动能。”

亚马逊中国副总裁、亚马逊海外购中国区负责人李岩川表示：“此次宁波前置保税仓落户宁波跨境电子商务综合试验区，是我们持续加码跨境物流的新举措。借由宁波跨境电商综试区领先的政策创新优势、良好的营商环境及灵活便利的通关及中转体系，亚马逊海外购可以为更多海淘消费者提供更便捷的跨境物流服务。”

(责编：苏缨翔、常红)