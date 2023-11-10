世界知识产权组织前总干事、世界互联网大会副理事长弗朗西斯·高锐接受人民网专访。人民网 常沙摄

人民网嘉兴11月10日电 （常沙、梁军）世界知识产权组织前总干事、世界互联网大会副理事长弗朗西斯·高锐（Francis Gurry）日前在接受人民网专访时表示，随着世界互联网大会的国际参与度逐年提升，会议的全球声誉正在稳步建立。

今年是世界互联网大会乌镇峰会举办的第十年。高锐表示，过去十年乌镇峰会的成功举办和中国互联网的进步是中国飞速发展的缩影。他指出，中国大规模建设互联网基础设施，广泛研发互联网相关技术，拥有蓬勃发展的互联网企业，这些成果在近十年来尤其显著。

谈及人工智能，高锐认为，技术本身并无好坏之分，好坏取决于人类如何使用技术。“整体而言，技术的发展并非是要取代就业岗位，而是转移就业岗位。”他说道，人类正在技术的驱动下，努力实现更伟大的成就。

国际电信联盟今年9月公布的数据显示，全球大约三分之一的人口，即26亿人，仍处于未接入互联网的状态。“无法连接互联网的个体会在教育、文化、医疗、政府服务等各方面遭遇困境。”高锐指出，基于卫星的基础设施建设将助力解决这一问题，因为在道路下铺设光纤等材料是一项规模宏大的任务。

高锐对本届世界互联网大会的“全球青年领军者计划”印象深刻。他指出，青年是数字时代的原住民，对互联网带来的影响有本能的感知。今年的乌镇峰会首次设立“全球青年领军者计划”，来自5大洲14个国家和地区的18位青年代表入选，展现了世界互联网领域的新生力量。

他强调，来自网络安全、虚假消息、弱势群体保护等各方面的挑战的确存在，应以积极乐观的态度看待互联网的发展前景。

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