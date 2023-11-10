新华社新加坡11月10日电 专访：中国以创新促发展 带动改善全球经济——访新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者顾清扬

新华社记者蔡蜀亚

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬日前接受新华社记者专访时表示，在全球增长放缓、经济全球化遇到严重阻碍、国际地缘政治冲突加剧之际，中国以创新促发展，以发展促合作，带动改善全球经济，有效减缓了全球经济受到的冲击。

第六届创新经济论坛8日至10日在新加坡举行。顾清扬说，今年创新经济论坛的主题是“拥抱不稳定”，这反映了各方对当前全球经济形势的担忧。目前全球经济疲软主要受两方面因素影响：一是经济本身的问题，包括发达国家需求不足，同时发展中国家在疫情之后，特别是在美联储连续激进加息后，货币和资本市场受到很大冲击；二是全球经济合作面临挑战，特别是全球化受到国际地缘政治的严重干扰，有些国家实行贸易保护主义，推行产业链“脱钩断链”以及高科技封锁。

顾清扬说，解决经济本身的问题，需要创新生产方式，以及以创新科技引领产业升级。新一轮科技革命，特别是信息技术、人工智能、互联网、5G等高科技的出现，让世界进入新科技时代。通过在传统经济领域引入科技创新，会极大提高经济生产力和经济效率，实现更好的经济增长和发展。

顾清扬认为，如何让当前的科技革命在全球发展过程中更广泛、更深入地应用推广，这是当前全球经济发展需要认真思考的重要内容。中国在过去十多年一直大力推动科技创新发展，特别是围绕新的信息技术进行了一系列全方位创新，目前中国的创新实践已经结出丰硕果实。

顾清扬说，中国科技创新的一个重要特点，就是在产业发展中大范围、深入地应用科技创新。中国在科技创新方面应用场景丰富，发达国家一些更先进的技术能够应用在中国的产业场景中，这不仅让发达国家的技术得到更好转化，也可以促进中国产业的发展。通过全球经贸合作，中国又把这些成果与其他国家分享，成为全球发展的重要推动力量。

顾清扬说，最近的数据表明，中国科技产品出口一直保持上升趋势，具有创新、低碳、绿色基因的高科技产品，正在成为中国出口新的增长点。这既反映了中国在科技创新方面取得很大进步，同时也对全球创新经济发展起到推动作用。

顾清扬认为，创新经济不只在硬件方面，软件方面也很重要。所谓软件，就是把创新经济落实到经济活动的每个环节，包括研发、国际贸易规则，以及各国之间的科技合作等。在当前全球化遭遇“逆风”的背景下，解决各国在经贸合作中的分歧，打通国际贸易、投资领域的堵点，需要大家创新思维方式。

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