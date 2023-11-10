新华社布鲁塞尔11月9日电 综述：乌克兰和摩尔多瓦加入欧盟进程仍存阻力

新华社记者付一鸣

欧盟委员会8日发布2023年入盟年度评估报告，建议欧盟理事会启动与乌克兰和摩尔多瓦的入盟谈判。仅在一天前，媒体仍普遍猜测，欧盟委员会将为两国入盟谈判设置条件。在乌摩两国尚未完全满足一系列欧盟改革建议之前，欧盟委员会就为这两个欧盟候选国的正式入盟谈判“开绿灯”，这在欧盟历史上尚属首次，这一做法引发部分欧盟成员国不满。

欧盟委员会8日发布的评估报告显示，乌克兰和摩尔多瓦并未完成欧盟要求改革的多项措施。虽然乌克兰在建议的七项措施上取得了“实质性进展”，但在反腐败、去寡头化和保障少数群体权利方面仍有工作要做。虽然摩尔多瓦在建议的九项措施上取得了“重要进展”，但仍需要完成司法改革并采取进一步的反腐措施。

欧洲新闻电视台报道说，本来缓慢的欧盟东扩进程由于俄乌冲突增添了“紧迫感”。欧盟领导人意识到欧洲东部的一体化对于欧盟的地缘政治意义。欧盟委员会主席冯德莱恩8日表示，欧盟感受到接纳新成员的“紧迫感”，因为欧洲大陆每个国家的稳定影响着欧盟自身稳定。她说：“如果我们的联盟没有足够快地拉近同候选国的距离，其他国家就会填补这一真空。”德国外长贝尔伯克近日则表示，如果欧盟不继续扩大，整个欧洲大陆将变得更加“脆弱”。

俄罗斯在2022年2月开展特别军事行动后，乌克兰及其邻国摩尔多瓦立即启动申请加入欧盟的程序，分别于2月和3月向欧盟递交入盟申请。欧盟东扩进程也从长期休眠状态中恢复过来。当年6月，欧洲理事会批准两国成为欧盟候选国。

欧盟委员会表示，在今年12月中旬举行的欧盟峰会上，成员国领导人正式批准乌克兰和摩尔多瓦的入盟谈判后，两国入盟谈判的技术性工作便可“立即”启动。欧盟委员会8日还建议欧盟理事会，在两国采取“关键措施”后便可通过两国的入盟谈判框架。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，她对今年年底前启动两国入盟谈判“有信心”。

欧洲新闻电视台分析认为，虽然欧盟希望加快两国入盟进程，但要最终做出两国入盟的决定将阻力重重。

首先，接纳受俄乌冲突影响、人口超过4000万的乌克兰对欧盟而言是个巨大挑战。

此外，虽然欧盟委员会急于加快两国入盟进程，一些欧盟国家对此却持保留意见。荷兰等国坚称，两国加入欧盟不应走捷径。匈牙利外长西雅尔多则表示，在乌克兰实现和平之前，该国不适合加入欧盟，因为这将使欧盟卷入冲突。匈牙利总理欧尔班也明确表示，匈牙利将否决乌克兰加入欧盟的申请，原因是乌克兰未能维护其境内匈牙利族人的权利。鉴于乌克兰的腐败问题，斯洛伐克总理菲佐不久前表示，他对欧盟增加对乌克兰财政支持的计划持保留意见。

法新社报道指出，即便欧盟正式启动与乌克兰的入盟谈判，这只是乌克兰艰苦改革进程的开始，乌克兰的入盟进程必将艰难曲折。德国国际与安全事务研究所研究员凯-奥拉夫·朗明确表示，入盟谈判和推动改革是一回事，但在乌克兰正式入盟后为其提供安全保障则是另一回事。

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