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中方希望未来峰会推动构建更加公正合理的国际秩序

2023年11月10日13:37 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月9日电 中国常驻联合国副代表耿爽9日在未来峰会筹备进程非正式磋商会上发言，希望未来峰会推动构建更加公正合理的国际秩序。

　　耿爽说，会员国要把握正确方向，确保峰会为世界带来希望。当前形势下，正确的方向就是发挥联合国作用、完善全球治理体系、提升发展中国家地位。会员国要在这一方向指引下，秉持真正的多边主义，倡导团结、互信、合作，通过深入对话磋商，达成一份兼具战略性、前瞻性、务实性、操作性的《未来契约》。未来峰会应致力于促进各国共同发展，致力于维护国际社会共同安全，致力于打造全人类共同未来。《未来契约》要对事关国际社会共同利益与共同关切的重点问题作出规划，推动构建更加公正合理的国际秩序。

　　他说，在上届联大磋商中，绝大多数会员国在落实2030年可持续发展目标、改革国际金融架构、弥合技术鸿沟等问题上形成基本共识，会员国可以在这些共识基础上更进一步，争取更多收获。《未来契约》绝不能成为“清谈馆”，留下一堆像发达国家曾经作出的气候融资、发展援助等看起来美好却迟迟不能落实的口号和承诺。

　　耿爽说，中国作为最大的发展中国家和“全球南方”一员，将继续秉持负责任态度，建设性参与未来峰会筹备进程，同各国一道，推动峰会取得成功。

　　未来峰会将于2024年9月举行，并力求达成《未来契约》。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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