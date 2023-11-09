印尼总统佐科出席仪式并发表讲话。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达11月9日电 （记者曹师韵）11月9日上午，印度尼西亚奇拉塔漂浮光伏发电项目全容量并网发电仪式在普哇加达举行，印尼总统佐科出席仪式并发表讲话。

奇拉塔漂浮光伏发电项目是印尼首个也是东南亚最大的漂浮光伏项目，总装机容量192兆瓦，由印尼国家电力公司和阿布扎比未来能源公司合资开发，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“中国电建华东院”）总承包，直流侧总装机容量192兆瓦。该项目入选为印尼国家级重点战略方针项目，对印尼发展清洁能源、实现能源转型具有重要的里程碑意义。

此次项目落成有助于印尼实现其电力基础设施加速计划。项目商业运行后，预计年发电量将达30万兆瓦时，可为约5万户家庭提供清洁电力。预计项目每年为当地节约标煤11.7万吨，使二氧化碳、煤粉尘、二氧化硫、氮氧化物每年分别减少21.4万吨、8.2万吨、0.9万吨、4500吨，在提升爪哇—巴厘电力系统供电能力的同时，改善当地能源结构，有助于印尼政府实现提高可再生能源占比的目标，对印尼实现碳中和目标有重要的战略性意义。

项目建设期间，为当地创造直接和间接就业岗位超8000个，有力提升了当地就业和社会福利水平、推动了地区经济发展。中国电建集团国际工程有限公司副总经理兼亚太区域总经理周家义表示：“中国电建在印尼经营多年，始终与当地社区共同发展。在奇拉塔项目建设过程中，中方为当地民众提供了就业培训，培养了一批当地技能工人，为相关产业发展打下良好基础。”项目体现了中印尼两国政府间的互利合作，有利于推动双边关系持续深化，实现互利共赢。

项目建设方中国电建华东院注重项目科学管理和合规运营，遵循国际标准和最佳实践，确保项目的长期可持续运营，为当地提供稳定的电力供应，满足当地更多基本电力需求，进一步展示了中企在新能源领域的技术实力和社会责任。

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