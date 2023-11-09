11月7日，国家会展中心（上海）希腊馆。人民网 殷韬摄

人民网上海11月9日电 （殷韬）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕，展会持续至11月10日，超3400家参展商和30余万专业观众参与其中。展会期间，希腊比雷埃夫斯工商会主席瓦西利斯·科尔基季斯在接受人民网书面采访时表示，希腊经济正在稳定复苏，十分期待中希合作能更进一步。

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会联接中外、沟通世界，是中国构建新发展格局的窗口和推动高水平开放的平台。科尔基季斯表示，对于希腊来说，中国是一个十分巨大，特别值得关注的市场。他希望希腊产品能够在中国市场进一步扩大知名度，“事实上，希腊产品在中国市场的‘存在感’需要通过展会来改善和提高，就像目前的进博会，比雷埃夫斯工商会在该展会中占有重要地位。”

11月2日至3日，希腊总理米佐塔基斯对中国进行了成功访问。科尔基季斯表示，贸易、旅游和文化是是中希之间有很大提升空间的三个合作领域，相信在米佐塔基斯总理访华后，中希双边贸易的发展将会迎来更美好的前景。

前不久，国际三大评估机构之一标普将希腊的信用评级上调至BBB-“适合投资级”级别，这是希腊投资环境改善的积极信号。科尔基季斯表达了自己对于中希投资合作的期待，“长期以来，中国一直对希腊经济的特定领域表现出投资兴趣，如今希腊已经实现了自己的目标，重新获得了中国信用评级机构的“投资级”评级。” 他期望希腊方面能够借助进博会平台吸引到更多的中国投资者，提升希腊产品在中国市场的知名度，进一步扩大中希双方合作的规模。

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