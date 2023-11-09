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日本贸易振兴机构：连续六年参展进博会 聚焦中国新消费趋势

2023年11月09日09:16 | 来源：人民网-国际频道
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日本贸易振兴机构（JETRO）消费品展区。人民网记者 袁蒙摄
日本贸易振兴机构（JETRO）消费品展区。人民网记者 袁蒙摄

人民网上海11月8日电 （记者袁蒙）第六届中国国际进口博览会11月5日至10日在上海举办，吸引了来自海内外诸多新老朋友。本届进博会共有350家日本企业参展，参展的日本企业数量仅次于中国企业。

专门致力于促进日本企业对外经贸往来的日本贸易振兴机构（JETRO）今年已经是第六次参展。在本届进博会上，JETRO组织了150家日本企业进行团体参展，数量是去年的两倍，在“食品”与“消费品”两大区分设JAPAN MALL展台，展出了650余种优质产品。

据JETRO展台工作人员杨珺介绍，考虑到近年来中国人生活方式及消费趋势出现的新变化，今年，JETRO在消费品展区全新推出了“户外用品”与“宠物用品”两大主题。“这一次的消费品展区汇聚了23家日本品牌，400多个品类，其中也包括SnowPeak、CAPYAIN STAG、UNIFLAM等在中国消费者群体中颇有口碑的热门品牌。”

在户外展区，展品涵盖单板、双板、滑雪服、护目镜、高性能滑雪蜡等滑雪用品，以及帐篷、便携式锅具、灶具、桌椅等露营用品等。其中，SnowPeak的便携式野营钛杯、CAPYAIN STAG的四边型帐篷都是本次广受关注的亮点商品。而在宠物用品展区则展出了专为“毛孩子”设计的除臭用品、厕所、餐具、洗护用品、牙刷、玩具等。

杨珺表示，“日本贸易振兴机构主要职能是帮助日本企业出海，扩大贸易。每年参加进博会，可以让更多更加专业的日本品牌走进中国市场，也希望‘日本制造’的概念在中国消费者心目中进一步扩大，不再局限于医疗、美妆领域。”

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(责编：苏缨翔、常红)

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