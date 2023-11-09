吴恳大使在论坛上发表主旨演讲。人民网记者 刘仲华摄

人民网波恩11月8日电 （记者刘仲华）11月8日，中国驻德国大使馆在波恩办事处举办中德经济合作论坛，中国驻德国大使吴恳及中德经济界代表130余人出席。

吴恳大使在论坛主旨演讲中指出，中国的发展是中德经济合作的动力之源。事实已经并将继续证明，中国的发展不仅会为世界经济做出贡献，也会为德国和欧洲开启更多机会之窗。中国经济的韧性及长期向好的发展趋势不仅为中德未来的经贸合作提供了稳定预期，也会继续成为最大推动力；把稳中德合作之“舵”需要理性务实的精神。唯有坚持求同存异、携手共济、合作共赢，中德合作之舟才会行稳致远。在中国式现代化的发展道路上，中国始终从合作与伙伴的角度看待德国和欧洲，也希望“伙伴”能继续成为欧洲和德国看待和发展对华关系的优先定位；中德合作需要保持相互开放的航道。中方愿在互利共赢基础上继续深化同欧洲和德国对华合作，呼吁德国政府能继续以开放和公正的心态看待中国企业及对华合作。

吴恳大使还在同嘉宾交流互动中谈及对德国出台的“中国战略”的看法，指出放大矛盾分歧、煽动意识形态对立、贩卖对华竞争焦虑极具危害性，不合作才是最大风险，不发展才是最大的不安全，通过更加紧密合作共同应对挑战才是“去风险”的应有之义。

在交流对话环节，德国库卡集团董事长莫能、奇昊集团监事会主席基尔霍夫、波恩大学全球研究中心主任辜学武、德国中国工商会主席栾伟、“德国经济”网站总编乌尔曼等围绕德政府出台“中国战略”背景下的中德经贸关系进行热烈讨论。与会嘉宾认为对风险的感知和定义企业最有发言权，看好中国经济发展潜力和投资前景，赞同中德应继续深化经济合作，反对“脱钩断链”，并希望双方通过加强对话增进政治互信，为中德经贸关系发展创造良好政治氛围。

本次论坛由中国驻德国大使馆主办，驻杜塞尔多夫总领馆、德国中国工商会协办。论坛闭幕后，吴恳大使夫妇为与会经济界人士举行招待会。吴恳大使的演讲和与会嘉宾的观点在两国经济界人士中引发强烈共鸣与积极反响。

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