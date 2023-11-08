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彩虹合唱团为中西建交50周年举办专场音乐会

2023年11月08日19:51 | 来源：人民网-国际频道
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音乐会现场。孟鼎博 摄
音乐会现场。孟鼎博 摄

人民网马德里11月8日电 （记者颜欢、许海林）当地时间11月7日晚，上海彩虹室内合唱团走进有200多年历史的西班牙百合宫，举办“我歌唱的理由有很多”专场音乐会。

音乐会上，彩虹合唱团共演唱了8首原创作品和特别为西班牙观众准备的3首西方合唱曲目，在致敬经典的同时展现中文合唱的魅力、活力与创造力，得到了现场观众的热烈回响和好评。

据彩虹合唱团总指挥金承志介绍，此次演唱的中文原创曲目包含不同色彩风格：有取材自中国古代文学经典《庄子》的《扶摇》、使用温州地区方言写就的《阿妹》《净光山晨景》、深受青年观众喜爱的“彩虹式”作品《想要的一定实现》《彩虹》等。主题曲《我歌唱的理由有很多》诞生于彩虹合唱团成立十周年之际，歌词寓意所有的热爱都值得歌颂，也代表了这支中国合唱团跨越山海、因热爱而放歌、以歌声传递中西友谊的美好愿望。

作为庆祝中国和西班牙建交50周年、中西文化和旅游年以及马德里中国中心成立10周年配套活动，本场音乐会由中国驻西班牙大使馆、马德里中国文化中心和马德里百合宫博物馆联合举办。中国驻西班牙大使姚敬和西班牙阿尔瓦公爵卡洛斯·菲茨—詹姆斯·斯图亚特共同邀请近百名中外宾客现场聆听。

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(责编：刘洁妍、常红)

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