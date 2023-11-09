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美国农产品企业重视进博会平台

2023年11月09日14:44 | 来源：人民网-国际频道
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美国农产品加工和贸易企业ADM在进博会的展台。人民网记者 赵益普摄
美国农产品加工和贸易企业ADM在进博会的展台。人民网记者 赵益普摄

人民网上海11月8日电 （记者赵益普）第六届中国国际进口博览会正在上海举行。今年进博会上，美国参展企业超200家，是进博会历史上，规模最大、规格最高的美国参展团。此外，美国食品和农业馆展台还首次被设立，美国农产品企业重视进博会平台和中国市场。

中国和美国都是农业生产和消费大国，农产品是中美两国经贸联系最为紧密的产业之一。2022年中美农产品贸易额突破500亿美元大关，美国对中国的农产品出口达创纪录的420亿美元。美国大豆出口协会首席执行官吉姆·萨特告诉人民网记者，美国的食品、蔬果、粮食企业展位几乎占据了进博会农产品展位区域的1/4，这说明中国市场对美国农业的吸引力，也说明了美中两国企业互相合作的意愿。据萨特介绍，2022年整年美国有3250万吨大豆输华，中国是美国大豆最重要的消费市场之一。

ADM是一家总部位于美国的全球化农产品加工和贸易企业。据ADM中国区总裁朱淋波介绍，进博会期间，该企业已与多家国内粮企签署贸易协议，将为中国进口来自世界各地的大豆和谷物产品，合作金额超28亿美金。“中国市场很大，同时中国政府仍在坚持推进高水平对外开放，这让进博会像‘磁石’一样吸引外国企业来寻找机遇。”朱淋波说。

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(责编：苏缨翔、常红)

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