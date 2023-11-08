人民网曼谷11月8日电 （记者孙广勇）近年来，中泰经贸关系取得全方位、跨越式发展，中国连续10年是泰国最大的贸易伙伴，越来越多的中国企业乘着“一带一路”的东风，在泰国落地扎根，中泰经贸合作迎来新的机遇期。在泰国中资企业的发展也给泰国当地带来了更多机遇。

11月6日，48岁的泰国工程师素威在曼谷完成了泰国欣港电厂天然气管道和计量站总包项目设计任务。他表示，以往，参与高端能源设计咨询项目是非常有挑战性的。现在，他已经做过3个东南亚地区项目，并且担任其中一个项目的项目经理，技术能力和项目管理能力有了大幅提升。

2018年底，中国石油天然气管道工程有限公司在泰国曼谷成立东南亚设计咨询中心，主要从事能源工程领域的设计咨询业务，属于行业高端技术领域。五年来，中心坚持属地化发展模式，为泰国工程师提供岗位近100个，并通过全球化协同设计方式，让他们更多地参与管道设计院承揽的中东、东南亚、非洲等地区的能源项目，为泰国培养了国际化的技术和管理型人才。

近年来，东南亚设计咨询中心在泰国先后承揽了东北部成品油管道、欣港项目等一批工程设计项目，泰国员工由最初的几十人增长到上百人。为加快业务发展，中心还积极发挥属地优势，引进高水平的外籍优秀管理人才担任项目总监、部门经理、项目经理等重要岗位。

运营过程中，中资企业坚持“以人为本”的理念，为泰籍员工设置了不同类型培训课程20余套，每月定期开展岗位技术技能培训，提升技能水平，同时倡导文化融合，使中泰员工真切感受到了相互尊重、相互信任、相互包容的人文氛围，成为工作上的“完美搭档”。

在中资企业工作了近5年的工艺专业高级工程师卡蒙万告诉记者：“这几年我非常幸运，能够投身到泰国东北部成品油项目这个中国支持的‘一带一路’经济合作交流项目中，身为一名泰国人，我更感到自豪，因为成品油、天然气等项目的建成将大大改善泰国能源基础设施，意义重大，利国利民，我为国家做出了贡献。”

自成立至今，东南亚设计咨询中心广纳当地有志之士，为泰国工程师提供了广阔、丰富、充满竞争的国际化发展平台，正是这样一个充满挑战，不断可以提升自己的平台，让许多泰籍工程师表示愿踏踏实实、勤勤恳恳地在中心工作，愿与中国企业同甘共苦，携手并进。

泰国总理赛塔10月访华时表示，希望双方深化各领域务实合作，共建泰中铁路，推进中老泰联通发展构想，泰方欢迎更多中国企业赴泰投资。素威对记者说，中泰合作将实现双方互利共赢，期待更多中资企业到泰国发展兴业，推动共建“一带一路”取得更大发展。

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