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共享“数字中国”发展红利

本报记者 汪文正
2023年11月08日09:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　数字技术、数字经济正深刻改变着传统经济发展模式，成为全球经济发展新的重要增长引擎。第六届进博会期间，虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机”分论坛聚焦数字经济，围绕各行业各领域数字化转型、数字治理、网络安全等议题进行了深入交流。

　　“中国高度重视发展数字经济，将发展数字经济上升为国家战略，出台了一系列政策举措，有力促进数字经济快速发展。”商务部副部长盛秋平在分论坛上说，2022年中国数字经济规模超50万亿元，为经济社会高质量发展注入了强劲动能。

　　分论坛上，多国嘉宾表示，中国坚持推动数字领域对外开放，有力拓展了互利共赢合作关系。中国已与30个国家建立双边电子商务合作机制，并与多个国家签署数字经济投资合作备忘录，在10个已签署的自贸协定中设置了电子商务或数字经济专章。

　　联合国国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克-汉密尔顿认为，中国近年推动数字经济发展繁荣，培育壮大工业互联网、区块链、人工智能（AI）等数字产业，相关顶层设计不断完善，将给全球数字化转型提供充沛动力和丰富经验。

　　分享数字中国发展红利，各国企业以实际行动投下“信任票”。分论坛上，近20个国家的近400家中外企业代表就数字经济技术合作、技术研发、人才交流、贸易合作等议题进行交流对接，现场还举行了企业签约仪式。

　　“浙江省现场签约项目24个、总投资超38亿美元，其中包括总投资1亿美元以上项目15个、世界500强和行业龙头企业投资项目7个。”浙江省商务厅有关负责人介绍。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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