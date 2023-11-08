这张以色列国防军11月7日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

以色列国防部长加兰特7日说，以军地面部队已进入加沙城“中心地带”。中国常驻联合国副代表耿爽7日呼吁巴以冲突方立即停止敌对行动。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

以地面部队攻入加沙城“中心地带”

加兰特7日晚发表电视讲话说，以军海陆空部队协同作战，地面部队已从南部和北部攻入加沙城中心，并正在加强对加沙城周边地区的封锁。

以总理内塔尼亚胡当晚在特拉维夫发表讲话说，加沙城已被以军包围，数千名巴勒斯坦武装人员被打死，以军在加沙地带的地面行动中摧毁大量巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的指挥中心、阵地和地道。

内塔尼亚胡说，以军在北部“既防守又进攻”，将以猛烈火力回应任何攻击。他同时警告黎巴嫩真主党不要参战。

这张以色列国防军11月7日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

在谈到被扣押人员问题时，内塔尼亚胡说，如果这些人员不被释放，以方就不会停火。他再次敦促加沙地带民众从北部向南部迁移，称以方仍不会允许任何燃料进入加沙地带。

巴勒斯坦安全部门人士7日在接受新华社记者采访时说，以军当天在加沙城西南郊区与巴勒斯坦武装人员发生激烈冲突。另据加沙地带内政部门发表的声明，目前仍有90万人滞留在加沙地带北部。

以称未来将“负责”加沙地带安全

内塔尼亚胡6日接受美国媒体采访时说，以色列结束与哈马斯的战事后，将“全面负责”加沙地带安全，“期限不定”。

美国广播公司新闻部6日晚些时候播放对内塔尼亚胡的采访。内塔尼亚胡说，加沙地带应由与哈马斯不一样的人来管理。另外，“我认为，以色列将在一段期限不定的时间内全面负责（加沙地带的）安全”。

11月7日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在遭到以色列袭击的建筑废墟上实施救援。新华社发（亚西尔·库迪摄）

中方呼吁巴以冲突方立即停止敌对行动

中国常驻联合国副代表耿爽7日在联大第四委员会审议影响被占领土民众权利的以色列行为和定居点活动时发言，呼吁巴以冲突方立即停止敌对行动。

耿爽说，巴以新一轮冲突爆发以来，被占领土上巴勒斯坦民众，特别是加沙地带民众正面临雪崩式的灾难。必须再次明确，一切针对平民的暴力和袭击都应被谴责，任何违反国际法的做法都应遭反对。无差别使用武力不可接受，医院、学校、难民营等民用设施不应该、也不允许成为军事行动的目标，联合国工作人员、人道及医务工作者的安全必须得到保障。

耿爽说，中方呼吁冲突方回应国际社会关于停火止战的压倒性呼声，立即停止敌对行动、脱离接触，全力防止局势进一步升级。中方呼吁以色列作为占领方履行国际法义务，尽快恢复加沙地带基本生存物资供应，保障当地通讯，保证救援通道畅通，停止对加沙地带民众的集体惩罚。中方坚决反对针对巴勒斯坦民众的强迫流离失所和强制迁移，呼吁立即撤销加沙地带北部紧急疏散令。

10月7日爆发的新一轮巴以冲突至今已持续一个月。冲突给巴以双方带来重创，大量平民伤亡和流离失所已造成严重的人道主义灾难。国际社会不断发出停火止战的呼声，呼吁紧急行动起来促使局势尽快降温。（综合新华社驻外记者报道；编辑：王丰丰、王沛、闫珺岩）

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