人民网伦敦11月7日电 （记者邢雪）11月6日至8日，2023世界旅游交易会（WTM）在伦敦ExCel会展中心举行。世界旅游城市联合会（以下简称“联合会”）作为WTM内容合作伙伴主办专题论坛。

开幕式当天，联合会举行了主题为“科技赋能智慧旅游城市建设”的论坛，主要讨论如何利用科技力量、智能手段促进智慧旅游城市的建设，以期挖掘科技赋能文旅发展和建设智慧旅游城市的解决方案，实现旅游城市可持续发展，激发智慧文旅新活力。北京市文化和旅游局负责人李宝春、西非旅游组织首席执行官奥拉·赖特、迪拜世博城首席销售和市场开发宣传官肖尔托·道格拉斯-霍姆、塞维利亚市办公室国际推广高级主管圣地亚哥、飞猪EMEA区域总监徐玥作为论坛嘉宾，分享了各自的观点和经验。

李宝春在分享中指出，联合会总部城市北京作为中国的国际科技创新中心，一直以来致力于打造全球领先的智慧文旅城市。在智慧文旅建设中，北京市加大政策支持力度、完善监管体系、合理调动资源等举措，到企业提供智能化的社会化服务，多措并举，把握住了“科技+旅游”的发展契机，积极推动人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等技术转化为实际应用，为游客和市民提供高效的、智慧的城市服务。

肖尔托·道格拉斯-霍姆分享了迪拜世博城的建设经验及减排目标，并强调科技对未来城市的可持续发展具有重要作用。迪拜世博城致力于为世界城市的可持续建设描绘蓝图，而科技是实现这一目标的关键。

徐玥分享了飞猪在疫情期间的智慧旅游模式，为欧洲国家发展乡村旅游业提供了借鉴。通过飞猪的线上直播和数字旅游攻略，消费者足不出户也能游遍世界，助力当地经济发展。

圣地亚哥分享了塞维利亚的数字旅游建设，借助数字化方案收集和分析游客数据，积极满足游客出行需求。塞维利亚于2023年被欧盟评为“欧洲智能旅游之都”，为全球城市旅游管理树立典范。

奥拉·赖特强调西非地区打造“智慧城市”的努力，拉各斯在智慧旅游城市建设方面的成果尤为显著。下一步西非旅游组织将与Geotourist开展合作，更全面地了解游客需求。

论坛上的相关议题为业界深入了解智慧旅游发展提供了方向性指引和可借鉴经验，为旅游城市更好地把握旅游市场的变化和智慧旅游发展趋势提供参考和助力。

世界旅游交易会是全球旅游业中最负盛名的旅游交易会之一，为全球的旅游行业提供了拓展业务和建立伙伴关系的平台。每年11月的WTM都会吸引约5万余名旅游业专业人士、政府官员、媒体参展，展会期间促成的交易额约为20多亿英镑。联合会已多次受邀参加世界旅游交易会并积极举办主题论坛，向世界发布其最新的旅游研究成果，致力于促进世界旅游产业的发展。

世界旅游城市联合会成立于2012年，是北京发起成立的世界首个以城市为主体的全球性国际旅游组织，拥有242个会员单位，覆盖全球85个国家和地区，秉承“旅游让城市生活更美好”的核心理念，为会员搭建交流经验、加强合作、凝聚共识的平台。经过多年发展，联合会在旅游业界的吸引力、服务力、引导力和影响力全面提升，被誉为“成长最快的国际旅游组织”。

(责编：苏缨翔、常红)