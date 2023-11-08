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巴基斯坦参议院主席：中巴经济走廊十年建设取得里程碑式成就

2023年11月08日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡11月7日电（记者邹淑华 王欢）巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼6日表示，中巴经济走廊十年建设取得了里程碑式成就，巴中两国正携手迈向共同繁荣的未来。

　　“中巴经济走廊千里行”报告宣传发布会6日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。桑吉拉尼在书面致辞中表示，中巴经济走廊作为共建“一带一路”重要先行先试项目，体现了创新和变革，为巴中两国创造了更多互利共赢的机会。共建“一带一路”倡议有利于促进地区乃至世界范围内的互联互通和合作发展，希望更多中国企业参与走廊沿线的经济特区建设。

　　中国驻巴基斯坦大使姜再冬致辞时表示，中巴双方应坚定落实高质量共建“一带一路”的八项行动，在坚持“高标准、可持续、惠民生”重要共识的基础上统筹推进标志性工程和“小而美”项目进展。在巩固既有成果基础上继往开来，不断拓宽光伏、水电、信息技术等新领域合作，推动中巴经济走廊高质量建设。

　　巴基斯坦看守政府新闻与广播部长穆尔塔扎·索兰吉在发布会上说，巴中两国在绿色发展、经济特区、数字经济等领域不断深化合作，推动了巴基斯坦可持续发展。中巴经济走廊建设创造了大量就业机会，让更多女性实现自身价值。

　　“中巴经济走廊千里行”报告由全巴中资企业协会编发，旨在宣介中巴经济走廊成果，展示中巴经贸合作取得的丰硕成果及中资企业在巴推动当地经济社会发展的生动案例。

(责编：崔越、刘叶婷)

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