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北约宣布将暂停参与《欧洲常规武装力量条约》

2023年11月08日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔11月7日电（记者付一鸣）北约7日宣布将暂停参与《欧洲常规武装力量条约》，作为对俄罗斯正式退出该条约的回应。

　　北约当天发表声明说，《欧洲常规武装力量条约》对欧洲-大西洋安全架构有“作为基石的”重要作用，但北约遵守条约而俄罗斯不遵守的情况将是不可持续的。北约所有成员国支持暂停参与该条约的决定。

　　俄罗斯卫星通讯社7日援引俄外交部声明报道，俄罗斯于7日零时彻底完成退出《欧洲常规武装力量条约》的程序。

　　1990年，北大西洋公约组织（北约）和华沙条约组织（华约）签署《欧洲常规武装力量条约》。条约对两大军事集团的各类常规兵器总量、核查方式等作出规定。华约解散和苏联解体后，1999年欧洲安全与合作组织首脑会议通过《欧洲常规武装力量条约修改协议》，俄罗斯2004年批准该协议，但北约成员国一直未批准。

　　随着北约持续东扩，俄方于2007年暂停履行《欧洲常规武装力量条约》。今年5月29日，俄罗斯总统普京签署法令，废止《欧洲常规武装力量条约》。

(责编：崔越、刘叶婷)

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