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葡萄牙总理科斯塔宣布辞职

2023年11月08日08:27 | 来源：新华网
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新华社里斯本11月7日电（记者温新年 赵丹亮）葡萄牙总理科斯塔因牵涉腐败案调查于7日在全国电视讲话中宣布辞职。

科斯塔在电视讲话中说：“总检察署或将对我提起刑事诉讼，这一消息令我震惊。”他保证“愿意积极配合司法系统，以揭示全部真相”。他说，他向总统德索萨当面提交了辞呈并已获得批准。

在回答记者提问时，科斯塔表示不会再参加总理竞选。

葡萄牙警方和总检察署当天上午在全国联合开展大搜查行动，对科斯塔的办公室和官邸、多个部长办公室进行搜查。总理幕僚长维托尔·埃斯卡里亚、总理私人顾问迪奥戈·马查多、锡尼什市市长努诺·马斯卡伦哈斯以及锡尼什市一家公司的2名高管被拘捕。

据当地媒体报道，此次行动可能是为了调查锂和氢业务中的腐败行为，其中锡尼什市氢能项目投资超过15亿欧元。

报道说，基础设施部长若昂·加兰巴、环境部长杜阿尔特·科尔迪罗及前环境部长若昂·费尔南德斯是此次搜查行动的主要对象。加兰巴在上届政府中担任负责能源事务的国务秘书。葡总检察署已将上述3人列为腐败案的被告。

葡萄牙卢萨社援引警方消息说，大约有140名警察参与了搜查行动。

(责编：崔越、刘叶婷)

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